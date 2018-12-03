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Mutfaklar büyüyor

Ev hanımlarının hayalini süsleyen ferah mutfakları mimarlar artık fazla dikkate almaya başladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:49
Mutfaklar büyüyor

Hanımların resimlerine bakıp “Çok güzel, sade, temiz. Sanıırım sağ tarafta masa var. Hayalimdeki gibi ama sadece resimlerden bakıp iç geçirebilirim, keşke benim de olsa böyle bir mutfağım..” dediği mutfakları artık müteahhitler ve mimarlar dikkate alarak çalışıyorlar. Mutfaklara projelerde öncelikli yer ayrılıyor. Evin en fazla yaşanılan, oturup kalkılan, yemek yapılıp yenilen, sohbet edilen, okul dönüşü çocukların annelerinin yanında ders çalışabildiği geniş mutfaklar tasarlanıyor.

Bütün beyaz eşyaları ankastre olmak üzere, masasından sandalyesine, mikrodalga fırınına kadar birbirinden cazip mutfak modelleri geliştiren firmalar da kolay ulaşılabilir olmak için ciddi fiyat rekabeti yapıyorlar.

Sıcak ve oturulabilir bir mutfakta zeminin elbette laminat parke olması tercih sebebi.. Fakat zeminden ısıtmalı evlerde mutfak zeminlerinde granitin birbirinden cazip ürünleri kullanılıyor.

Ankastre fırınlar, buzdolabı, dondurucu tek ünitenin içinde kayboluyor

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:49
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