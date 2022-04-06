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Ekonomi Mutfak tüpüne zam geldi! Bir sene içinde rekor artış...
Ekonomi

Mutfak tüpüne zam geldi! Bir sene içinde rekor artış...

Gaz fiyatlarında artışlar devam ederken bu gelişme mutfak tüpünü de etkiledi. Mutfak tüpü fiyatları son zamların ardından 316 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 07:42:00 -
Mutfak tüpüne zam geldi! Bir sene içinde rekor artış...

Vatandaşlara bir zam haberi daha geldi. Gaz fiyatlarının artışı, mutfak tüpünü de vurdu. LPG fiyatlarında yaşanan olağanüstü artış, tüp fiyatlarını da etkilemiş oldu. Dolar kurunun hareketliliği ve enflasyonun gidişatı vatandaşları endişelendiren en büyük iki unsur olarak gündemimize yerleşti. Peki tüp fiyatı ne kadar oldu? Mutfak tüpü kaç TL? 12 kilo mutfak tüpü güncel fiyatı...

Dolar kurunda yaşanan ani hareketlenmeler ve yıllık enflasyonun %61,14 seviyesine ulaşması sonrası LPG'ye 5 Nisan'da 63 kuruşluk bir zam geldi.

LPG zammı sonrası gaz fiyatlarında yaşanan artış yeni bir zamma sebebiyet verdi. 12 kilogram mutfak tüpüne 15 TL zam geldi. Böylece 12 KG mutfak tüpü toplamda 316 TL oldu.

Bir yıl önce 120 lira civarında olan murfak tüpünün 316 liraya yükselmesi özellikle vatandaşların belini bükmeye başladı.

 

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