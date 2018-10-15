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Mutfak meraklısına notlar

Mutfakta işinize yarayacak bilgileri sizler için derledik...

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:39
Mutfak meraklısına notlar

 

● Yemeğinizin tuzunu fazla mı kaçırdınız? İçine birkaç dilim patates atın, fazla tuzu patatesler emecektir.

● Fırınınıza sinmiş yemek kokularından mı şikâyetçisiniz? Fırınınız içine yarısı sirke, yarısı su ile doldurulmuş bir tava koyun ve birkaç dakika fırınınızı bu şekilde ısıtın ve ardından soğumaya bırakın. Kokunun gittiğini fark edeceksiniz.

● Ellerinizdeki soğan veya sarımsak kokusunu gidermek istiyorsanız haşlanmış patatesle ovmak en uygun çözümdür.

● Sebzelerinizi tuzlu suda yıkamanız daha etkili ve hızlı bir temizleme sağlar.

● Mantar sotelerken tencerenizin kapağı açık olsun, böylece mantarlar çok su vermez ve kararmaz.

● Buzdolabındaki nemi almak için içine kayatuzu dolu bir kap bırakmanız yeterlidir.

● Kaya tuzu da bu vesile ile yumuşar, tutam tutam sıcak suda kolayca eritip kullanabilirsiniz..

● Fırından yeni çıkmış kekinizi kalıptan çıkarmakta zorlanıyorsanız kabın altına ıslak bir bez yayarak bekletin.

● Defne yaprağını un saklama kabına koymak unun böceklenmesini engeller.

● Yumurta haşlarken suya bir kaşık sirke koyun, böylece yumurtayı çatlatmadan pişirebilirsiniz.

● Karnabahar pişirirken pişme suyuna biraz süt katarsanız hem karnabaharların çok güzel bir renge kavuştuğunu hem de kötü kokmadığını göreceksiniz.

● Kullanılmış salçanın çok hızlı bozulduğundan şikâyetçiyseniz üzerini düzelterek zeytinyağı ilave edin, bu şekilde daha uzun bir süre saklayabilirsiniz.

● Cam kapaklı tencerede yemek pişirirken buğu oluşmasını istemiyorsanız cam kapağı limonla ovun.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:39
  1. mutfak
  2. püf nokta

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