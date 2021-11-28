Mutfak ipuçları hayatınızı kolaylaştıracak
Mutfakta işinizi kolaylaştıracak basit tedbirler
Mutfakta işinizi kolaylaştıran, size vakit kazandıran pratik bilgiler mutfak aşkınızı daha da güçlendirebilir.
Mutfakta bilmeniz gereken ipuçları
- Saklama kabına koyacağınız yarım elma ile kekinizin taze kalmasını sağlayacaksınız.
- Yapılan yeni araştırmalara göre meyve, sebze ve yeşil bitkileri bol yiyen kişilerin daha az kanser ve kalp hastalığına yakalandığı tespit edilmiştir.
- Kerevizi buzdolabına kaldırırken alimiyum folyo içine sararsanız haftalarca bozulmadan muhafaza edebilirsiniz.
- Kek kalıbınızın içine hamurunuzu dökmeden önce ortasına bir şerit alüminyum folyo koyun. Böylece kekinizi pişirdikten sonra kolayca çıkarabilirsinız.
- Şişede kalan şarabı hemen atmayın, buz kalıbına koyarak dondurabilir ve sonra güveç ve sos malzemesi olarak kullanabilirsiniz.
- Patlıcanları pişirmeden önce tuzlayın ve bir süre bekletin. Daha sonra soğuk sütten geçirin ve kurulayın. Patlıcanlar daha lezzetli olacaktır.
- Bir çay kaşığı soğuk su yumurtanın miktarını çoğaltırken, beyazını çırpmanızı da hızlandıracaktır.
- Tavalardaki Lekeler: Teflon tavalarınızda oluşan lekeleri çıkarmak için, bir bardak suya 2 çorba kaşığı Karbonat ve yarım su bardağı sirke karıştırın. Sirkeli ve karbonatlı suyu teflon tavanızın içine dökün ve 10 Dakika kaynatın. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.