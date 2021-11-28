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Kadın - Aile Mutfak ipuçları hayatınızı kolaylaştıracak
Kadın - Aile

Mutfak ipuçları hayatınızı kolaylaştıracak

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak basit tedbirler

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:37:00 -
Mutfak ipuçları hayatınızı kolaylaştıracak

Mutfakta işinizi kolaylaştıran, size vakit kazandıran pratik bilgiler mutfak aşkınızı daha da güçlendirebilir.

Mutfakta bilmeniz gereken ipuçları

  • Saklama kabına koyacağınız yarım elma ile kekinizin taze kalmasını sağlayacaksınız.
  • Yapılan yeni araştırmalara göre meyve, sebze ve yeşil bitkileri bol yiyen kişilerin daha az kanser ve kalp hastalığına yakalandığı tespit edilmiştir.
  • Kerevizi buzdolabına kaldırırken alimiyum folyo içine sararsanız haftalarca bozulmadan muhafaza edebilirsiniz.
  • Kek kalıbınızın içine hamurunuzu dökmeden önce ortasına bir şerit alüminyum folyo koyun. Böylece kekinizi pişirdikten sonra kolayca çıkarabilirsinız.
  • Şişede kalan şarabı hemen atmayın, buz kalıbına koyarak dondurabilir ve sonra güveç ve sos malzemesi olarak kullanabilirsiniz.
  • Patlıcanları pişirmeden önce tuzlayın ve bir süre bekletin. Daha sonra soğuk sütten geçirin ve kurulayın. Patlıcanlar daha lezzetli olacaktır.
  • Bir çay kaşığı soğuk su yumurtanın miktarını çoğaltırken, beyazını çırpmanızı da hızlandıracaktır.
  • Tavalardaki Lekeler: Teflon tavalarınızda oluşan lekeleri çıkarmak için, bir bardak suya 2 çorba kaşığı Karbonat ve yarım su bardağı sirke karıştırın. Sirkeli ve karbonatlı suyu teflon tavanızın içine dökün ve 10 Dakika kaynatın. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

 

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