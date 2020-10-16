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Aktüel Müteahhitlerin talip olduğu arsasını cami için bağışladı
Aktüel

Müteahhitlerin talip olduğu arsasını cami için bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:10:56 -
Müteahhitlerin talip olduğu arsasını cami için bağışladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir hayırsever, müteahhitlerin kat karşılığı apartman yapma teklifinde bulunduğu arsasını cami yapılması şartıyla Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

Kaman’da yaşayan Ömer Piri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenimahalle'deki arsasını bağışladığını, buraya yapılacak caminin vatandaşların desteği ile en kısa sürede tamamlanmasını dilediğini söyledi.

Bağışta bulunmaktan huzur duyduğunu dile getiren Piri, "30 yıl yaşadığım mahallemde hiç cami yoktu. Buralarda apartmanlaşma arttığı için bana da arsamın yeri karşılığında 100 binlerce liraya ulaşan daire tekliflerinde bulundular. Bunları reddedip cami yapımı için TDV'ye arsamı hibe ettim." dedi.

Cami yapımı için kurulan derneğin sorumluluğunu yürüten Hz. Ebu Bekir Camisi İmam Hatibi Dağıstan Kaya da mahalleye cami yaptırmak için destek veren Ömer Piri’ye teşekkür etti. Kaya, külliye şeklinde planlanan projenin içinde Kur'an kursu, sınıflar, öğretmen odasının da yer alacağını aktardı.

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