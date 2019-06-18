Müteahhite nefes tüketiciye ev aldıracak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, dün itibariyle devreye aldıkları enflasyona endeksli konut kredisi uygulamasıyla, satışlarda zorlanan inşaat firmalarına nefes, faiz altında ezilen tüketicilere de ev aldırmak istediklerini söyledi. Konut sahibi olmak isteyenler için geliştirilen seçenekle ilgili bilgi veren Aydın, Türkiye’de konut kredilerinin Tüketici Yasası’ndan kaynaklanan uygulamalar sebebiyle sabit faizli olduğunu hatırlatarak, “Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Bunu yaparken Türkiye’deki mevcut konut üreticilerinin hal-i pürmel­alini de iyi bildiğimiz için onlara bir katkı olmasını istedik” diye konuştu.

Uygulama nasıl olacak?

Enflasyona endeksli konut kredisi’nde son açıklanan TÜFE’ye göre banka aylık 0,19 vade farkı ekleyecek. Enflasyon oranı düştükçe oran da aşağı yönlü düşecek. Hüseyin Aydın, ürünün diğer konut kredilerinden farklı yönleri olduğunu, Tüketici Yasası’ndan dolayı bir üst maliyet belirlenmesi gerektiğini ve kendilerinin de onu belirlediklerini söyledi, ayrıca herhangi bir komisyon, masraf uygulamasının olmadığını vurguladı.

Patronlar ne dedi?

-Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu: Uygulamanın konut satışlarına olumlu katkıları olacaktır. Dönemsel bir uygulamadan ziyade kalıcı ve piyasayı hareketlendirici uygulamaların devreye girmesini yararlı görüyoruz.

-Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Bu uygulama, iç talebi harekete geçirmek için önemli bir adım olacak. Seçim sonrası piyasa hareketlenmeye başlayınca zamlar kaçınılmaz olacak. Enflasyona endeksli konut kredisi sayesinde faiz oranlarının düşmesini bekleyenler için yepyeni bir imkân sunulmuş oldu.

-Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır: Yüksek seyreden konut kredisi faiz oranları, her koşulda yatırımcıların alım yönlü davranışlarını engelleyen en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcı, yüksek faiz oranı nedeniyle konut ihtiyacını erteleyebiliyor. Yatırımcıya ödeme kolaylığı sunan bu ürünle iç talepte bir hareketliliğin başlayacağına inanıyoruz.