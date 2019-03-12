0553 313 94 23

Mustafakemalpaşa’da Kanar’a büyük ilgi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seçime sayılı günler kala seçmenler tercihini belli etmeye başladı.

12 Mart 2019 Salı 15:45
Mustafakemalpaşa’da Kanar’a büyük ilgi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seçime sayılı günler kala seçmenler tercihini belli etmeye başladı. Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, Milletvekili Mustafa Esgin, MHP ve AK Parti ilçe başkanları ile 240 araçlık konvoyla seçim turuna çıktı.


İlçe merkezinde başlayan yoğun ilgi gecenin ilerleyen saatlerine rağmen artarak sürdü. Her ziyaret noktasında yoğun ilgiyle karşılanan Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar’a gösterilen ilgiden dolayı gövde gösterisine dönüştü.


Mustafakemalpaşa’nın AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde yüz milyonlarla ifade edilebilecek yatırımlarla buluştuğunu açıklayan Mehmet Kanar, daha yapacakları çok işlerinin olduğunu söyledi.Konuşması sık sık ’Doğru Karar Mehmet Kanar’ ve ’Mustafakemalpaşa’nın Mehmedi var’ sloganları ile kesilen Kanar, ’Mustafakemalpaşa’da önemli yatırımlarla sağlam temeller attık. Şimdi Mustafakemalpaşa’yı geleceğe taşıyacak vizyon projelerimizde. Mustafakemalpaşa’yı çok güzel günler bekliyor. Çünkü biz Mustafakemalpaşa sevdalısıyız, millet sevdalısıyız.’ dedi.


Mustafakemalpaşa’nın yeni dönemde sadece Bursa’da değil Türkiye’de çok konuşulacağını belirten Kanar, ’Her anlamda marka bir şehir geliyor. Potansiyelimizin farkındayız, Türkiye’de fark edecek. Tarım, turizm, doğa, lezzet, tarım sanayi ve yeşil,çevreci teknolojik sanayi yatırımları, istihdam, ulaşım projelerimizle Mustafakemalpaşa büyük bir sıçrama yapacak’ şeklinde konuştu.


AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin, AK İlçe Başkanı Murat Halaçoğlu ve MHPİlçe Başkanı Nebih Algan’ın eşlik ettiği program yoğun ilgi nedeniyle geç saatlerde sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alaşehir Belediyespor’un Play-Off programı belli oldu
    1. Alaşehir Belediyespor’un Play-Off..
    2. ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’..
    3. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    4. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay..
    5. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    6. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    7. Polis, intihar etmek için nehre..
    8. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    9. Suruçlu gençler Türkiye şampiyonu oldu
    10. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    11. Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te
    12. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    13. Türkiye’de kültür ekonomisinin..
    14. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    15. Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek
    16. Müşterek devriye faaliyeti için Rusya..
    17. Ç.Rizespor ve Kayerispor PFDK’da
    18. Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı..
    19. Van Büyükşehir Belediye Meclisi..
    20. TOKİ İncirliova için düğmeye bastı
    21. Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması |..
    22. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    23. Adana Demirspor, Elazığspor..
    24. İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen..
    25. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    26. Cezayir'de Buteflika'nın kararlarının..
    27. Çaykur Rizespor ve Kayserispor PFDK'ye..
    28. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    29. İstanbul'da şemsiye satıcılarının yüzü..
    30. Uyum Buluşmalarının 12.’si Konya’da..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü