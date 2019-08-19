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Mustafa Yaman kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. 3 büyükşehir belediye başkanlığı binası da polis çemberine alındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden uzaklaştırıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman atandı. Peki Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman kimdir? Mustafa Yaman nereli ve kaç yaşında?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:35
Mustafa Yaman kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. 3 büyükşehir belediye başkanlığı binası da polis çemberine alındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden uzaklaştırıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman atandı. Peki Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman kimdir? Mustafa Yaman nereli ve kaç yaşında? 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertangörevlerinden uzaklaştırılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi. 

 Mustafa Yaman kimdir?

1961 yılında Çorum İlinin Osmancık İlçesinde doğdu. İlkokul, Orta ve Lise öğrenimini Osmancık İlçesinde tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Avukatlık stajını bitirdi.1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bilgi ve görgü artırmak amacı ile 1 sene Belçika'da kaldı. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Kura ile Almus Kaymakamlığına başlayarak daha sonra Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar İlçelerinde Kaymakamlık yaptı.

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşaviri olarak atandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdürlüğü, Tunceli Valiliği, Giresun Valiliği, Kırklareli Valiliği ve Balıkesir Valiliği görevlerinde bulundu. Mustafa Yaman 30,05,2016 tarih ve 2016/8864 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle Mardin Valiliği görevine atandı. Avukat Gülseren Hanımla evli olup 1 çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:35
  1. Tunceli
  2. Kütahya
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  4. Giresun
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  6. Balıkesir
  7. Ankara
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