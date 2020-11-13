Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi
Bir sabah programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi. Apar topar Şişli'deki bir hastaneye kaldırılan şarkıcının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Bir kanaldaki sabah programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi. Apar topar Şişli'deki bir hastaneye kaldırılan şarkıcının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Tedaviye alındı
Alişan ile Demet Akalın'ın sabah programına katılan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu yayın sonrasında kendisini kötü hissettiğini belirtti. Kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği tespit edilen Mustafa Topaloğlu, apar topar hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.