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Mustafa Şentop'tan Anneler Günü mesajı
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Aktüel

Mustafa Şentop'tan Anneler Günü mesajı

Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Karşılıksız ve sonsuz fedakarlığın, saf sevginin mihrabı; hayır duasıyla manevi kalkanımız, can evimizin direği; her çocuğun ilk sözünün, ilk bakışının, ilk gülüşünün, ilk gözyaşının muhatabı sevgili annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 17:07:00 -
Mustafa Şentop'tan Anneler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Karşılıksız ve sonsuz fedakarlığın, saf sevginin mihrabı; hayır duasıyla manevi kalkanımız, can evimizin direği; her çocuğun ilk sözünün, ilk bakışının, ilk gülüşünün, ilk gözyaşının muhatabı sevgili annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Anneler Günü dolayısıyla Twitter'dan kutlama mesajı paylaştı.

Annelerin karşılıksız ve sonsuz fedakarlığın, saf sevginin mihrabı; hayır duasıyla manevi kalkan, can evinin direği; her çocuğun ilk sözünün, ilk bakışının, ilk gülüşünün, ilk gözyaşının muhatabı olduğunu belirten Şentop, üstüne titrediği evladını bu vatan uğruna şehit veren kalbi yaralı şehit annelerine de hürmetlerini sundu.

Mustafa Şentop, "Hayatın bütün güzelliklerine layık olan sevgili annemin ve baş tacı bütün annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Cenabıhak, ahirete irtihal etmiş hayatımızın ışığı, gönlümüzün sızısı olmaya devam eden annelerimizin kabrini nur eylesin. Kadim medeniyetimizin bin yıl önceki şaheseri Dede Korkut'un duasındaki sıcak ve şefkatli ifadesiyle ak pürçekli analarımızın yeri behişt (cennet) olsun." temennisinde bulundu.

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