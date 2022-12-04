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Gündem Mustafa Şentop eski Türkiye'yi hatırlattı! "Çocuklarımız hem hafızlık yapıp hem okula devam edemiyordu"
Gündem

Mustafa Şentop eski Türkiye'yi hatırlattı! "Çocuklarımız hem hafızlık yapıp hem okula devam edemiyordu"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya’da düzenlenen hafızlık icazet programında eski Türkiye'yi hatırlatarak, "Önceden çocuklar hem hafızlık yapıp hem de örgün eğitime devam edemiyordu. Artık hem okul hem de Kur’an eğitimi bir arada yürütülüyor." dedi ve ekledi: Bu çocuklarımız ve milletimizin büyük bir nimettir.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 23:11:00 - 2022-12-05 00:15:05
Mustafa Şentop eski Türkiye'yi hatırlattı! "Çocuklarımız hem hafızlık yapıp hem okula devam edemiyordu"

 Yeniakit.com.tr 

Konya'daki Mustafa Büyükkaplan Hafız Proje Ortaokulu ve Lisesi’nin 750 hafız için düzenlediği icazet törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Türkiye'yi hatırlattı. "O zaman hafızlık yapabilmek için okul hayatı dışında yollar aramak gerekmiştir." diyen Şentop, "Okul başarısını önemseyen aileler çok arzu etmelerine rağmen çocuklarını hafızlık için okuldan ayırıp başka bir yere gönderemiyorlardı. Okul başarısı olan çocuklar hafızlık hayatından mahrum kalıyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz için büyük nimettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimi ile bu engelin aşıldığını belirten Mustafa Şentop, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve sahiplenmesiyle ilk defa Konya’da hafızlık proje İmam Hatip fikri geliştirildi. Böylece okul başarısı yüksek öğrencileri ve ailelerini de Kur’an öğretiminin ezberini içine katabilmek mümkün olmuştur. Okul hayatıyla hafızlık birlikte yürütülmeye başlanmıştır. Bu çocuklarımız, aileleri ve milletimiz için büyük bir nimettir.

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