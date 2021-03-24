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Biyografi Mustafa Şen kimdir?
Biyografi

Mustafa Şen kimdir?

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üye sayısı 75'e çıkarıldı. Söz konusu listede Mustafa Şen yer aldı. Bu sebeple pek çok kişi Mustafa Şen’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Mustafa Şen kim? Mustafa Şen nereli? Mustafa Şen kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:45:00 -
Mustafa Şen kimdir?

Mustafa Şen, 1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. Şen, Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu.

Mustafa Şen, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuştu ancak aday olarak gösterilmedi.

Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Mustafa Şen'in, 7 kitabı bulunmaktadır.

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