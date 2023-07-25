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Siyaset Mustafa Sarıgül'e saldırı! 'Alacak verecek meselesi iddiası'
Siyaset

Mustafa Sarıgül'e saldırı! 'Alacak verecek meselesi iddiası'

Yeniakit Publisher
2023-07-25 16:25:00 - 2023-07-25 17:03:50
Mustafa Sarıgül'e saldırı! 'Alacak verecek meselesi iddiası'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün TBMM Grup toplantısından sonra saldırıya uğradığı iddia edildi. Sarıgül fiziki temas olmadı dese de saldırganın yumruk attığı öne sürüldü.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün saldırıda bulunduğu iddia edildi. Sarıgül, fiziki bir saldırı olmadığını söyledi.

Tüysüz, olayın ardından Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının "Alacak verecek meselesi mi?" ve "Size borcu mu vardı?" sorularına "Aynen öyle. Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.

Sarıgül basın toplantısı düzenledi!

CHP'li Sarıgül de olaya ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Sarıgül, fiziki bir saldırı olmadığını belirterek, "Grup toplantısından çıktığım zaman ismini daha sonra öğrendiğim, geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak, hiç bilmediğim konularla ilgili bana birtakım sorular sordu. Ben de, 'tanımıyorum sizi' dedim ve oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Yüce parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Yüce parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yeri ve zamanının olması lazım. Daha sonra geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini üzüntüyle karşılıyorum" dedi.

Sarıgül, sözlerinin devamında, "Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Söz konusu arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Çok değişmiş, kendisini tanımadım. Randevu alır, odamıza gelir konuşuruz. Ben herkesle görüşüyorum. Onunla da görüşür, konuşurdum. Milletvekili olduğunu daha sonra öğrendim. Kendisini tanıyorum; ama 15 yıldır görmüyorum. Konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadım, uzaklaştım. İyi ki uzaklaştım" ifadelerini kullandı.
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