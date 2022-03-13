  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mustafa Sarıgül'den Diyarbakır annelerine ziyaret
Aktüel

Mustafa Sarıgül'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 17:34:00 -
Mustafa Sarıgül'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 923'üncü gününde sürüyor.

Sarıgül, Diyarbakır'daki temasları kapsamında HDP İl Başkanlığı binası önüne geçerek, burada evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Sarıgül'ü ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşılayan aileler, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ziyarette duygulu anlar yaşayan Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ve dünyanın her noktasında silahlar gitsin, barış gelsin diye mücadele veriyoruz. Bu coğrafyadaki bu olumsuzluklar tamamen ABD'nin tezgahıdır. Türkiye'de Kürt yurttaşlarımız ve Türk yurttaşlarımız kardeştir, kalleş olan Amerika'dır. Kesinlikle Kürt anasının ve Türk anasının gözyaşları aynıdır, sadece göz renkleri ayrıdır. Biz bu coğrafyada barışın gelmesi için, evlatların evine dönmesi için elimizden gelen bütün diplomatik temasları yapacağız. Kuruluş amacımız dünyada barışı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay