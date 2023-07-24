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Siyaset Mustafa Sarıgül isim vermeden İmamoğlu'nu yerden yere vurdu!
Siyaset

Mustafa Sarıgül isim vermeden İmamoğlu'nu yerden yere vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 17:22:00 -
Mustafa Sarıgül isim vermeden İmamoğlu'nu yerden yere vurdu!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'de yaşanan "değişim" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de yaşanan olaylı Parti Meclisi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Sarıgül, isim kullanmadan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"Bu tartışmaları, tamamen kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak görüyorum. Toplumsal ve ülkemizin yararına bir mücadele olarak görmüyorum." diyen Sarıgül, "Bu tartışmayı ortaya çıkaranlar, kısa zamanda çıkan kaostan 'acaba ben faydalanır mıyım?' diyenlerdir." ifadelerini kullandı.

"Siyaset bireysel değil, toplumsal mücadele yeri olmalıdır." mesajı veren Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

Siyasette kısa vadede başarı elde etmek isteyenler, kesinlikle hayatları boyunca muvaffak olamazlar. Uzun vadeli mücadele edenler, dik duranlar, omurgalı olanlar başarılı olurlar. Gücünü bulunduğu koltuktan alanlar değil, gücünü önce Allah'tan, sonra kendi kişiliği ve yurttaşların desteğini alıp istikrarlı gidenler muvaffak olur.

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