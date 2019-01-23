Mustafa Sarıgül CHP'den neden istifa etti? Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor?
CHP Şişli eski belediye başkanı olan Mustafa Sarıgül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Şişli belediye başkan aday adayı olmuştu. Mustafa Sarıgül'ün Şişli'den aday gösterilmeyeceği kesinleşmesiyle birlikte Mustafa Sarıgül'den son dakika istifa açıklaması geldi. Peki Mustafa Sarıgül neden CHP'den istifa etti? Mustafa Sarıgül bir partiye katılacak mı?23 Ocak 2019 Çarşamba 11:52
31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkan adaylığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül bugün CHP'den istifa etti. Sarıgül Şişli Belediye Başkanlığı'na adaylığının sürdüğünü açıkladı.
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına, yıllarımı verdiğim CHP’den üzülerek istifa ediyorum. Bu kararımın başta Şişli’de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Akıllara bazı sorular gelebilir. Bazı olası sorulara cevap vererek bitirmek isterim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net; Hayır!
Şişli’ye vereceğim daha çok hizmetler var. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor? Cevabım net; kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum.. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişlide Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet! Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim. Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız."
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