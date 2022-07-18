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Siyaset Mustafa Sarıgül bombayı patlattı! Dündar, Altaylı ve Özkök gibilerden hesap sorulmalı
Siyaset

Mustafa Sarıgül bombayı patlattı! Dündar, Altaylı ve Özkök gibilerden hesap sorulmalı

TDP lideri Mustafa Sarıgül'ün 28 Şubat hakkındaki sözleri, akıllara Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök gibi isimleri getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:03:00 - 2022-07-18 16:23:15

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında haftalık basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Yaşanan darbe girişiminin bir sorumlusunun da bazı medya gruplarının olduğunun altını çizen TDP Lideri Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak bütün darbelerin perde arkasının aydınlatılması ve asıl sorumluların hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. 15 Temmuz’un siyasi ayağı, 28 Şubat’ın medya ayağıdır. Bunlar, bu millete mutlaka hesap verecektir. 28 Şubat’ı planlayan, orduyu kışkırtarak demokrasi dışı yolların önünü açan o dönemin medya grupları var. 80-90 yaşındaki paşalar cezaevinde yatarken darbeci medya grubu sahipleri ve genel yayın yönetmenlerinin saygın birer iş adamı, gazeteci gibi dışarıda dolaşmaları haksızlıktır, onursuzluktur. Bu darbeyi teşvik eden medya mensupları ve gazete genel yayın yönetmenleri mutlaka hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün sözleri, akıllara 28 Şubat'ın medya ayağı olan Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı gibi isimleri getirdi.

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Yorumlar

ADİL

EVET SARIGÜL SONUNA KADAR DOĞRU SÖYLÜYOR

Sivaslı

Sarıgül çok doğru söylüyor orduya gaz veren ortamı devamlı geren. provakatorluk yapan uğur Dündar Fatih Altaylı Ertuğrul Özkök gibi gazeteci görünen provakatorlerede hesap sorulmalı içerde yatan 28 subatci generallere aynı suçu bunlarda işlemiştir Erbakan hocanın ahi yerde kalmamalı.
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