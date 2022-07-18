Mustafa Sarıgül bombayı patlattı! Dündar, Altaylı ve Özkök gibilerden hesap sorulmalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında haftalık basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Yaşanan darbe girişiminin bir sorumlusunun da bazı medya gruplarının olduğunun altını çizen TDP Lideri Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak bütün darbelerin perde arkasının aydınlatılması ve asıl sorumluların hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. 15 Temmuz’un siyasi ayağı, 28 Şubat’ın medya ayağıdır. Bunlar, bu millete mutlaka hesap verecektir. 28 Şubat’ı planlayan, orduyu kışkırtarak demokrasi dışı yolların önünü açan o dönemin medya grupları var. 80-90 yaşındaki paşalar cezaevinde yatarken darbeci medya grubu sahipleri ve genel yayın yönetmenlerinin saygın birer iş adamı, gazeteci gibi dışarıda dolaşmaları haksızlıktır, onursuzluktur. Bu darbeyi teşvik eden medya mensupları ve gazete genel yayın yönetmenleri mutlaka hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün sözleri, akıllara 28 Şubat'ın medya ayağı olan Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı gibi isimleri getirdi.