Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Partiler, 6 Nisan saat 18.00’e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun" dedi.

Mustafa Sarıgül, partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Başkanları Toplantısı için Diyarbakır’a geldi. Toplantı öncesi partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulunan Sarıgül, siyasette her an her şeyin olabileceğini belirterek seçim öncesinde özellikle 8 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasına dikkat çekti.

Sarıgül, “Siyasette ittifak tartışmaları yapıldıkça hep aynı şeyi söyledim. 'Seçim takvimindeki son gün ve son saatleri bekleyin' dedim. Bugün yine aynısını söylüyorum. Diyeceksiniz ki 'Sarıgül, seçim yaklaştı, son gün son saat mi kaldı artık'. Evet, bunu diyebilirsiniz. Bakın, şu tarihlere dikkat edin. Partiler, 6 Nisan saat 18.00’e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun. Bu tarihlerde çok önemli siyasi gelişmeleri ülkemizde göreceğiz. Siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve siyaset her an umulmadık olaylarla doludur” dedi.