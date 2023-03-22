  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu! Neye uğradığını şaşıracak

PKK'nın destek verdiği Kılıçdaroğlu'ndan 'son dakika' açıklaması

Erdoğan'ın vereceği kararı bekliyor

Mustafa Destici: 'PKK ile Meral Akşener’i buluşturan güç...'

İstanbul Havalimanı çok büyük başarıya imza attı: Üst üste 3. kez "Yılın Havalimanı" ödülü! Türkiye'nin başarısı

Polonyalılar Türkiye'nin ANKA 3'ünü dünyaya böyle duyurdu: Katil bir silah

ABD'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Rezalet ki ne rezalet

Bakan Bilgin'den en düşük emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine 'zam' açıklaması

Skandal "Erdoğan" iddiası! Avrupa'da herkes...

Oruç tutarken susamamak için hemen bunu yapın! Sahurda bir tane yerseniz iftara kadar susamak yok
Gündem Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun
Gündem

Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun

Yeniakit Publisher
2023-03-22 17:49:00 -
Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Partiler, 6 Nisan saat 18.00’e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Partiler, 6 Nisan saat 18.00’e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun" dedi.

Mustafa Sarıgül, partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Başkanları Toplantısı için Diyarbakır’a geldi. Toplantı öncesi partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulunan Sarıgül, siyasette her an her şeyin olabileceğini belirterek seçim öncesinde özellikle 8 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasına dikkat çekti.

Sarıgül, “Siyasette ittifak tartışmaları yapıldıkça hep aynı şeyi söyledim. 'Seçim takvimindeki son gün ve son saatleri bekleyin' dedim. Bugün yine aynısını söylüyorum. Diyeceksiniz ki 'Sarıgül, seçim yaklaştı, son gün son saat mi kaldı artık'. Evet, bunu diyebilirsiniz. Bakın, şu tarihlere dikkat edin. Partiler, 6 Nisan saat 18.00’e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun. Bu tarihlerde çok önemli siyasi gelişmeleri ülkemizde göreceğiz. Siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve siyaset her an umulmadık olaylarla doludur” dedi.

Altılı masa ile ilgili olay çıkış! Mekanın sahibi geldi, kavga bitti
Altılı masa ile ilgili olay çıkış! Mekanın sahibi geldi, kavga bitti

Medya

Altılı masa ile ilgili olay çıkış! Mekanın sahibi geldi, kavga bitti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP masaya dahil olunca... Babacan'ın PKK mutluluğu!
HDP masaya dahil olunca... Babacan'ın PKK mutluluğu!

Siyaset

HDP masaya dahil olunca... Babacan'ın PKK mutluluğu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23