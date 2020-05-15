Bünyan’da bulunan Kayseri Bölge Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bünyan Ziraat Odası’nın ortak çalışmaları ile patates tohumu ekimi yapıldı. Patates ekiminde açıklama yapan Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Kayseri’de bulunan her boş araziyi değerlendiriyoruz” dedi.

Yapılan patates ekiminde Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nihat Akpınar ve Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfi Özsolak bulundu. Ekim sonrası açıklama yapan Mustafa Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda ülkemizin hiçbir yerinde bir karış toprak boş kalmayacak prensibiyle Bünyan’da bulunan bu arazinin boş kalmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Kayseri Bölge Açık Ceza İnfaz Kurumunun İlçe Müdürlüğümüz aracılığı ile bize yapmış olduğu talep doğrultusunda, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nden, ekilecek olan yaklaşık 12 dekarlık hazine arazisi için 4 ton patates tohumluğu getirtilerek ekim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda tohum tedarikini ücretsiz olarak sağladık. Ziraat Odası Başkanımız da traktör ve ekipman ihtiyaçlarını karşıladılar. Bugün de tesadüftür ki, Dünya Çiftçiler Günü. Bu vesileyle başta ilimiz çiftçileri olmak üzere, ülkemizdeki tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz. Hz. Âdem’den kıyamete kadar sürecek olan bu mesleğin temsilcilerinin yediğimiz ekmekte, içtiğimiz sütte, giydiğimiz kıyafette emeği ve alın teri var. Biz de teşkilat olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Projelerimiz devam edecek hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.