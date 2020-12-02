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Biyografi Mustafa Öztürk kimdir? Sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk nerede görev yapıyor?
Biyografi

Mustafa Öztürk kimdir? Sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk nerede görev yapıyor?

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e iftira atarak“Kur’an, Allah’ın kitabı olamaz” diyen Peygamber Efendimiz’e hadsizce dil uzatan sözde İlahiyatçı Prof. Mustafa Öztürk’e tepkiler çığ gibi büyürken, sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk kimdir, nerelidir? Mustafa Öztürk nerede görev yapıyor? soruları sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:10:00 - 2020-12-02 15:11:44
Mustafa Öztürk kimdir? Sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk nerede görev yapıyor?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşma tepki topladı.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e dil uzatan kadar ileri giden Mustafa Öztürk, Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size Kalem Suresi... (Hem kel hem fodul ve p.ç)" ifadesini kullandı.  Ayetler için böyle yazılmamalı diyen Mustafa Öztürk "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir.” iftirasında bulundu.

Mustafa Öztürk kimdir? 

1965'te Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983’te Giresun İmam-Hatip-Lisesi’nden, 1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun’da öğretmen olarak görev yaptı. 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2002’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği” isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından “Kur’an ve Aşırı Yorum” adıyla yayımlandı. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005’te “Kur’an’ın Mu’tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği” isimli çalışmasıyla doçent, 2011’de profesör oldu.

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Yorumlar

Nurettin Egemen

Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İsrâ Suresi - 82 . Ayet
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Hakkıüstüntutan

Bu tip insanları hala görevlerinde tutmak İslam'a hakarettir
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