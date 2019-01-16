Mustafa Öztürk | CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk oldu

CHP Kastamonu belediye başkan adayı son dakika kim oldu? sorusunun cevabı merak ediliyordu. CHP, bugünkü PM toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha açıkladı. CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk oldu. Mustafa Öztürk'ün CHP Kastamonu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mustafa Öztürk'ün kim olduğu araştırılıyor. Mustafa Öztürk hangi görevlerde bulundu. İşte CHP belediye başkan adayları.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak.

CHP ve İYİ Parti ittifakla seçimlere giriyor

Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti. İki parti Mersin Büyükşehir Büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime giriyor. İttifak çerçevesinde, Ordu'nun kime bırakılacağı henüz netleşmese de burada CHP adayının destekleneceği konuşuluyor. İYİ Parti ittifakı kapsamında Ordu'nun yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarının da CHP'den açıklanması bekleniyor. İYİ Parti ise mutabakat kapsamında, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak. Bugüne kadar 28 ilin adaylarının açıklandığı CHP'de, belediye başkan adayları henüz duyurulmayan iller, Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Elazığ, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Yozgat ve Zonguldak. Bu illerden hangisinin İYİ Parti'ye bırakılacağı da henüz netlik kazanmadı. CHP'de bugüne kadar yapılan beş toplantı sonrasında, 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere 630 belediye başkan adayı açıklanmıştı.

CHP'nin bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen isimler şöyle:

Adıyaman / Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer

Aksaray / Eskil Yakup Gök

Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay

Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök

Aksaray /Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi

Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu

Amasya / Taşova Ömer Özalp

Antalya / Kepez Murat Dinç

Balıkesir / Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi

Balıkesir / Marmara Yakup Aksu

Bartın Merkez Mehmet Arslan

Bartın / Amasra Recai Çakır

Bingöl / Karlıova Ahmet Karabulak

Bingöl / Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan

Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin

Bitlis / Güroymak Mehmet Şefik Aysoy

Bitlis / Hizan Servet Özdemir

Bolu / Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi

Çankırı / Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu

Denizli / Honaz Yüksel Kepenek

Denizli / Babadağ Ali Atlı

Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan

Diyarbakır / Bağlar Hebun Kaplan

Diyarbakır / Bismil Selim Yılmaz

Diyarbakır / Kocaköy Muhyettin Çelik

Elazığ / Palu Adnan Karadağ

Erzincan / Üzümlü Elif İnci Utlu

Erzincan / Çayırlı Nihat Alptekin

Erzincan / Refahiye Yavuz Dumanlı

Erzincan / Tercan Derya Kırdım

Erzincan / Kemah Ali Sin

Erzincan / İliç Gökmen Yıldırım

Giresun / Espiye Soğukpınar Mustafa Eyice

Hakkari / Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan

Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik

İzmir / Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı

izmir / Aliağa Özcan Durmaz

İzmir / Kınık Ahmet Özkan

İzmir / Ödemiş Muhittin Cumhur Şener

Kahramanmaraş / Ekinözü Fatih Vicdan

Kars Merkez Taner Toraman

Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk

Kırıkkale / Çelebi Oktay Babadağ

Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu

Konya / Kulu Galip Polat

Kütahya / Simav Gülcan Bütün

Mersin / Aydıncık Abdullah Servili

Mersin / Çamlıyayla İslam Sarı

Muğla / Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi

Muğla / Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi

Muğla / Köyceğiz Hüseyin Erol

Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler

Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok

Nevşehir / Kozaklı Bülent Öcal

Nevşehir / Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok

Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş

Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar

Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya

Ordu / İkizce Mustafa Kaynar

Ordu / Altınordu Birol Yılmaz

Sivas / Doğanşar Erdal Öztürk

Şırnak / Silopi Başverimli Süleyman Bayrak

Şırnak / İdil Karalar Ekrem Sağlam

Tokat / Zile Şükrü Sargın

Trabzon / Çaykara Hasan Düzgün

Trabzon / Tonya Şuaib Aydın

Yalova Merkez Kadıköy Taner Ozan

Yalova / Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu

Yozgat / Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek

Yozgat / Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz

CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk oldu

Açıklanan listeye göre Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk olarak belirlendi.