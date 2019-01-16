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Mustafa Öztürk | CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk oldu

CHP Kastamonubelediye başkan adayı son dakika kim oldu? sorusunun cevabı merak ediliyordu. CHP, bugünkü PM toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha açıkladı. CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk oldu. Mustafa Öztürk'ün CHP Kastamonu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mustafa Öztürk'ün kim olduğu araştırılıyor. Mustafa Öztürk hangi görevlerde bulundu. İşte CHP belediye başkan adayları.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:19
Mustafa Öztürk | CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk oldu

CHP Kastamonu belediye başkan adayı son dakika kim oldu? sorusunun cevabı merak ediliyordu. CHP, bugünkü PM toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha açıkladı. CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk oldu. Mustafa Öztürk'ün CHP Kastamonu belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mustafa Öztürk'ün kim olduğu araştırılıyor. Mustafa Öztürk hangi görevlerde bulundu. İşte CHP belediye başkan adayları.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak.

CHP ve İYİ Parti ittifakla seçimlere giriyor

Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti. İki parti Mersin Büyükşehir Büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime giriyor. İttifak çerçevesinde, Ordu'nun kime bırakılacağı henüz netleşmese de burada CHP adayının destekleneceği konuşuluyor. İYİ Parti ittifakı kapsamında Ordu'nun yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarının da CHP'den açıklanması bekleniyor. İYİ Parti ise mutabakat kapsamında, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak. Bugüne kadar 28 ilin adaylarının açıklandığı CHP'de, belediye başkan adayları henüz duyurulmayan iller, Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Elazığ, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Yozgat ve Zonguldak. Bu illerden hangisinin İYİ Parti'ye bırakılacağı da henüz netlik kazanmadı. CHP'de bugüne kadar yapılan beş toplantı sonrasında, 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere 630 belediye başkan adayı açıklanmıştı.

CHP'nin bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen isimler şöyle:

Adıyaman / Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer
Aksaray / Eskil Yakup Gök
Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay
Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök
Aksaray /Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi
Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu
Amasya / Taşova Ömer Özalp
Antalya / Kepez Murat Dinç
Balıkesir / Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi
Balıkesir / Marmara Yakup Aksu
Bartın Merkez Mehmet Arslan
Bartın / Amasra Recai Çakır
Bingöl / Karlıova Ahmet Karabulak
Bingöl / Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan
Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin
Bitlis / Güroymak Mehmet Şefik Aysoy
Bitlis / Hizan Servet Özdemir
Bolu / Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi
Çankırı / Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu
Denizli / Honaz Yüksel Kepenek
Denizli / Babadağ Ali Atlı
Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan
Diyarbakır / Bağlar Hebun Kaplan
Diyarbakır / Bismil Selim Yılmaz
Diyarbakır / Kocaköy Muhyettin Çelik
Elazığ / Palu Adnan Karadağ
Erzincan / Üzümlü Elif İnci Utlu
Erzincan / Çayırlı Nihat Alptekin
Erzincan / Refahiye Yavuz Dumanlı
Erzincan / Tercan Derya Kırdım
Erzincan / Kemah Ali Sin
Erzincan / İliç Gökmen Yıldırım
Giresun / Espiye Soğukpınar Mustafa Eyice
Hakkari / Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan
Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik
İzmir / Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı
izmir / Aliağa Özcan Durmaz
İzmir / Kınık Ahmet Özkan
İzmir / Ödemiş Muhittin Cumhur Şener
Kahramanmaraş / Ekinözü Fatih Vicdan
Kars Merkez Taner Toraman
Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk
Kırıkkale / Çelebi Oktay Babadağ
Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu
Konya / Kulu Galip Polat
Kütahya / Simav Gülcan Bütün
Mersin / Aydıncık Abdullah Servili
Mersin / Çamlıyayla İslam Sarı
Muğla / Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi
Muğla / Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi
Muğla / Köyceğiz Hüseyin Erol
Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler
Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok
Nevşehir / Kozaklı Bülent Öcal
Nevşehir / Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok
Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş
Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar
Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya
Ordu / İkizce Mustafa Kaynar
Ordu / Altınordu Birol Yılmaz
Sivas / Doğanşar Erdal Öztürk
Şırnak / Silopi Başverimli Süleyman Bayrak
Şırnak / İdil Karalar Ekrem Sağlam
Tokat / Zile Şükrü Sargın
Trabzon / Çaykara Hasan Düzgün
Trabzon / Tonya Şuaib Aydın
Yalova Merkez Kadıköy Taner Ozan
Yalova / Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu
Yozgat / Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek
Yozgat / Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz

CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk oldu

Açıklanan listeye göre Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk olarak belirlendi.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:19
  1. Yalova
  2. Sivas
  3. Niğde
  4. Kütahya
  5. Giresun
  6. Erzincan
  7. Çankırı
  8. Bolu
  9. Bitlis
  10. Bingöl
  11. Düzce
  12. Osmaniye
  13. Kilis
  14. Bartın
  15. Şırnak
  16. Kırıkkale
  17. Aksaray
  18. Zonguldak
  19. Yozgat
  20. Van
  21. Şanlıurfa
  22. Trabzon
  23. Tokat
  24. Tekirdağ
  25. Siirt
  26. Samsun
  27. Sakarya
  28. Rize
  29. Ordu
  30. Nevşehir
  31. Muş
  32. Muğla
  33. Mardin
  34. Kahramanmaraş
  35. Manisa
  36. Malatya
  37. Konya
  38. Kocaeli
  39. Kırklareli
  40. Kayseri
  41. Kars
  42. İzmir
  43. İstanbul
  44. Mersin
  45. Isparta
  46. Hatay
  47. Hakkari
  48. Gaziantep
  49. Eskişehir
  50. Erzurum
  51. Elazığ
  52. Diyarbakır
  53. Denizli
  54. Bursa
  55. Balıkesir
  56. Aydın
  57. Antalya
  58. Ankara
  59. Amasya
  60. Afyon
  61. Adıyaman
  62. Adana
  63. CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk
  64. Mustafa Öztürk
  65. Mustafa Öztürk Kastamonu

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