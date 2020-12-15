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Tarih Mustafa Nizar kimdir? İsmailiyye Mezhebi Nizarilik
Tarih

Mustafa Nizar kimdir? İsmailiyye Mezhebi Nizarilik

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Fatimi Halifesi Mustansır’ın yerine oğlu Mustali’nin geçmesi sonrası Batıniler, Mustali’yi tanımadığı işlendi. İzleyici de Mustali kimdir, Mustafa Nizar kimdir? sorularını sormaya başladı. Peki Mustafa Nizar kimdir? İsmailiyye Nizarilik mezhebi nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:20:00 - 2020-12-15 09:21:34
Mustafa Nizar kimdir? İsmailiyye Mezhebi Nizarilik

Fatimi Halifesi Mustansır’ın Batınilerle arasının çok iyi olduğu ve hatta baş dai derecesinde olduğu tarih kaynaklarında yer almaktadır. Mustansır’ın vefatı üzerine, vezir "El-Melik el-Efdâl Şehenşâh" Hâlife Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'ın büyük oğlu olan Nizâr’ın yerine henüz daha genç ama kendi kız kardeşiyle evli olan Ahmed el-Musta‘li’yi hilafet mâkamına geçirdi. Bu durum üzerine isyan eden Mustafa Nizar 1095 yılında mağlup edildi.

Fatimi Halifesi Mustansır’ın yerine geçen oğlu Mustali, Haşhaşilerin düşmanı olmuştur. Çünkü Batıniler onun yerine abisi Mustafa Nizar’ı desteklemişlerdir. Böylece İsmailiyye Mezhebi Mustalilik ve Nizarilik olarak ikiye ayrılacaktır. Batınilerin lideri Hasan Sabbah da Nizaridir.

Nizarilik mezhebi nedir?

Nizarlık mezhebi, Şia mezhebi olan İsmâilîyye mezhebinin alt kollarından biridir. Bir kısım İsmailîler Nizâr'ın imâmetini savunmuş ve ʿAhmed el-Mustâ‘lî'nin imâmetini reddetmiş, Nizârî kolunun oluşmasına sebebiyet vermiştir.

Nizarîlik'te imamet bugüne kadar devam etmektedir ve şu andaki imâmları IV. Ağa Han'dır. Yeryüzünde nüfus çoğunluğuna sahip oldukları yegâne bölge Nâsır-ı Hüsrev'in mezarının da bulunduğu yer olan Afganistan'nın Kuzey-Doğu'sundaki Badahşan İli ile Tacikistan'daki özerk Dağlık Badahşan yöresidir. 

 

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