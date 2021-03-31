Mustafa Kemal’in heykeline saldıranlar yakalandı mı? Mustafa Kemal’in heykeline saldıran kim?
Marmaraereğlisi’nde Mustafa Kemal’in heykeline saldıran kişi ya kişilere yönelik emniyet güçlerinin yoğun çalışması söz konusuydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mutafa Kemal üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu. Peki Mustafa Kemal heykeline saldıran kim? Mustafa Kemal heykeline saldıranın kimliği açıklandı mı?
Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesine depremde hasar görüp boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Mustafa Kemal’in heykeline hakaret içerikli yazılar yazılmıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edilmişti. Mutafa Kemal üzerinden provokasyon yapanlara yönelik emniyet güçlerinin yoğun çalışması söz konusuydu.
Mustafa Kemal’in heykeline saldıranlar yakalandı mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı. Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.
Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.