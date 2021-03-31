  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mustafa Kemal’in heykeline saldıranlar yakalandı mı? Mustafa Kemal’in heykeline saldıran kim?
Aktüel

Mustafa Kemal’in heykeline saldıranlar yakalandı mı? Mustafa Kemal’in heykeline saldıran kim?

Marmaraereğlisi’nde Mustafa Kemal’in heykeline saldıran kişi ya kişilere yönelik emniyet güçlerinin yoğun çalışması söz konusuydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mutafa Kemal üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu. Peki Mustafa Kemal heykeline saldıran kim? Mustafa Kemal heykeline saldıranın kimliği açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 08:39:00 - 2021-03-31 08:40:29
Mustafa Kemal’in heykeline saldıranlar yakalandı mı? Mustafa Kemal’in heykeline saldıran kim?

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesine depremde hasar görüp boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Mustafa Kemal’in heykeline hakaret içerikli yazılar yazılmıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edilmişti. Mutafa Kemal üzerinden provokasyon yapanlara yönelik emniyet güçlerinin yoğun çalışması söz konusuydu.

Mustafa Kemal’in heykeline saldıranlar yakalandı mı? 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı. Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da Polat Alemdar depremi!
Medya

EDHO'da Polat Alemdar depremi!

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm g..
Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!
Dünya

Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!

Vatandaşlarını vahşice katleden ve bir süre önce koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın iyileştiği öğre..
Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin
Dünya

Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in Kanada vatandaşlarını casusluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından iki ülke arasında yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay