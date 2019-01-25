Mustafa Kemal istismarını böyle eleştirdi! 'Anıtkabir suyunu da şişeleyip satın'

Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven, bugünkü yazısında son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal üzerinden işi ticarete dönüştürme' konusunu ele aldı. Arseven, "1881 adet kitap, hediyesi 2500’er lira; al, Atatürk’e bağlılığını göster, al laikliğe bağlılığını göster. Oldu olacak. Anıtkabir’in suyunu şişeleyip satışını yapın bari. 1881 şişe Anıtkabir suyu, şişesi, efendim, 1000 lira. Atatürk’ü iyice anlamak istiyorsan işte, nice kütüphane var" dedi.

Arseven'in yazısından bazı satırbaşları:

Kafalarında “yarattıkları” bir model, insan üstü, her derde deva. Atatürk, “Ölülerden yardım dilemek uygar bir toplum için ayıptır!” diye haykırmış ama malûm zihniyetin ağa babaları, türbelere “çaput bağlayan” ehl-i hurafe gibi, “kabir”e gidip yaşayanları şikâyet ederler.

Uyandıralım diyoruz

“Uyandıralım” diyoruz; hani, bu kadar da olmaz, 1881 adet kitap, hediyesi 2500’er lira; al, Atatürk’e bağlılığını göster, al laikliğe bağlılığını göster!..

Oldu olacak…

Anıtkabir’in suyunu şişeleyip satışını yapın bari…

1881 şişe Anıtkabir suyu, şişesi, efendim, 1000 lira!..

Yok…

Bu olmaz!..

Atatürk’ü iyice anlamak istiyorsan işte, nice kütüphane var…

Ankara için konuşalım; “Milli Kütüphane”den istifade bedava, git, oku!..

Aaaah, ah!..

Bu iktidar birçok alanda mühim işlere imza attı ama şu “eğitim” işlerini Sayın Cumhurbaşkanı’nın da sık sık altını çizdiği gibi bir türlü yoluna koyamadı!..

Baksanıza şu durumlara!..