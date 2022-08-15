  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Kemal için CHP'ye oy verenler iyi okusun! "Atatürk sosyal demokrat değildi"
Siyaset

Mustafa Kemal için CHP'ye oy verenler iyi okusun! "Atatürk sosyal demokrat değildi"

Engin Ardıç, Mustafa Kemal için CHP'ye oy veren kitleye seslendi, "Atatürk sosyal demokrat değildi" diyerek dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 11:43:00 - 2022-08-15 11:51:36
Mustafa Kemal için CHP'ye oy verenler iyi okusun! "Atatürk sosyal demokrat değildi"

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP'nin politik çizgisi ve Mustafa Kemal'in konumunu değerlendirdi.

Ardıç'ın bugünkü yazısı...

Okadar salaktık ki, "Atatürk sosyalizme niçin geçmedi?" diye kızardık...
Ama mazeretimiz vardı: Gençtik.
Altmışlı yıllar işte...
Birtakım yaşlı salaklar da "Faşizm gelsin, sınıf çelişkileri derinleşir, sosyalizme daha kolay geçilir" derlerdi...
Şimdi, Kemalizm ile sosyaldemokrasiyi "bağdaştırma" çabalarını da izledikçe gülüyorum.
Bunların hangi tür salaklar olduğuna siz karar veriniz.
Ecevit, Atatürk devrimlerinin "üstyapı" devrimleri olduğunu söylüyor, üstünde fazla durmuyordu...
Sol Kemalistler zaten onları savunanlara "gardrop Atatürkçüsü" adını takmışlardı...
Küçümsüyorlardı...
Peki sosyaldemokrasi bütün bunların neresindeydi?
Hiçbir yerinde.
Türkiye'de sosyaldemokrat yoktu, bunun yalnızca lafı vardı.
Bir sürü yeteneksiz ve beceriksiz balon, kendini öyle pazarlıyordu.
Ecevit'inki, "kendinden menkul" ve ne idüğü belirsiz bir tür solculuktu, o kadar.
Bugün de yoktur.
Kemalistler vardır, bir de CHP'nin bugün de Kemalist olduğunu sanıp tıpış tıpış oy veren küçük kitle...
"Ben Mustafa Kemal'in yoldaşıyım" lafı, ne sosyalistliktir ne Kemalistlik.
Ya kendilerini kandırıyorlar ya çevrelerini.

***

Aynı zamanda hem Kemalist hem sosyalist olamazsınız.
Atatürk sosyaldemokrat da değildi.
Yirmili ve otuzlu yıllarda sosyaldemokrasi zaten Almanya'da ezilmiş, Fransa'da gözden düşmüş, İspanya'da pek yakında ölümüne kapışmak üzere olan sağın da solun da ciddiye almadığı, başka ülkelerde de esamisi okunmayan bir görüştü. Rusya'ya bakarsanız, düşmandı hatta.
Andrew Mango da onun için "sosyal reformcu değildi" diyor...
Değildi. Bir "uygarlık değişimi" programının lideriydi.
Birçok ahmak da Atatürk devrimlerinin "cumhuriyetin kuruluş ilkeleri" olduğunu sanıyor.
Değildir. Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri, fabrika ayarları "tam bağımsızlık"...
Atatürk devrimleri adını verdiğimiz atılımlar cumhuriyete "sonradan" giydirilmiştir. Bu da rakiplerini yok eden tek bir partinin diktası altında, zorla olmuştur. Başka türlü de olamazdı.
1923 yılında ne şapka gündemdeydi, ne alfabe, ne takvim, ne soyadı, hatta ne de Medeni Hukuk.
Atatürk'e sosyaldemokratlık biçenler şuna cevap versinler:
Tek parti yönetiminde grev yasak, sendika yasak, dernek yasak, parti yasak, örgüt yasak, gazete yasak, dergi yasak, işçinin hiçbir hakkı yok...
Bunun adı sosyaldemokrasi oluyorsa benim de adım Napoleon Bonaparte.

15
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KEMALİST

(Yazdığı Yazı bu mu?)SOSYAL DEMOKRAT NE OLDUĞUNU BİLSE BU YAZIYI BU ŞEKİLDE YAZMAZDI. ATATÜRK İLK OLARAK İKİ PARTİNİN KAPATILMASINI İSTEMİŞTİR .BUNLARDAN BİR TANESİ,TKP SONRASI BİR SİYASAL İSLAMA KAYAN DİĞER PARTİYDİ, ŞİMDİ NEDEN MİX EKONOMİ ?KAPATİLİZİMDE ÖNEMLİ VARLIKLAR DEVLETİN ELİNDEDİR ,KAMU MALLARI DİĞER ÖNEMSİZLERDE SATILABİLİRLERDE, KAPATİLİZİMİN LİBERALLERİN ELİNDEDİR .BİZ, MİX EKONOMİYLE KAMU TEŞEBBÜSÜNÜ DAHA ÖN PLANA ALDIK ;AMA SONRA NE OLDU? 1000 LERCE KAMU MALI SATILDI..!ATATÜRKÇÜLÜK YADA KEMALİZİM :ATATÜRK İLKELERİ VE TÜRK DEVRİMİ,DEVRİM TARİHİ DERSLERİ KONULMUŞTUR GERÇİ NAZIM USTAYA SAYGIMIZ VE ABİLERİMİZEDE SAYGIMIZ VAR ONLAR ATATÜRKÇÜLÜĞÜ BİRAZ SOSYALİST EĞİLİMLERLE ELE ALDILAR ONDAN ATATÜÜRK DEVRİMİ OLDU YOKSA ATATÜRK BUNA TÜRK DEVRİMİ DER ...SOSYAL DEMOKRAT AYRI BİR KONU BURADA SAYFALAR YETMEZ...!

celal kaya

Ağzına,kalemine sağlık.birileri kafalarını kuma gömmeye devam edecekler....
TÜM YORUMLARA GİT ( 15 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23