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Aktüel Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?
Aktüel

Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?

Son dakika haberine göre, Et ve Süt Kurumu Genel müdürlük görevinden alınan Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi. Peki Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel müdürü Mustafa Kayhan nereli, hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 18:46:00 - 2022-03-28 18:59:28
Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?

Et ve Süt Kurumu Genel müdürü Mustafa Kayhan getirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan görevinden alınmış,  Bakanlık Müşaviri olarak atanmıştı. 

Eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan, özellikle 2016 yılı sonrasındaki uygulanan politikalara işaret etti. 2013 yılında Mehdi Eker’in bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne getirilen Kayhan, Faruk Çelik döneminde de bir süre bu görevini yürütmüş, 2016 yılında görevden alınmıştı.

Osman Uzun kimdir? Osman Uzun nereli? Osman Uzun hangi görevlerde bulundu?
Osman Uzun kimdir? Osman Uzun nereli? Osman Uzun hangi görevlerde bulundu?

Biyografi

Osman Uzun kimdir? Osman Uzun nereli? Osman Uzun hangi görevlerde bulundu?

 

 

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