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Medya Mustafa Karaalioğlu yine saçmaladı! Sana bu akılları Davutoğlu mu veriyor?
Medya

Mustafa Karaalioğlu yine saçmaladı! Sana bu akılları Davutoğlu mu veriyor?

Ahmet Davutoğlu'nun borazancısı Mustafa Karaalioğlu, yine yalan ve iftirayı "eleştiri" olarak yutturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 10:35:00 -
Mustafa Karaalioğlu yine saçmaladı! Sana bu akılları Davutoğlu mu veriyor?

Ahmet Davutoğlu'nun borazancısı Mustafa Karaalioğlu, yine yalan ve iftirayı "eleştiri" olarak yutturmaya çalıştı. Karar yazarı Karaalioğlu, iktidarın hiçbir eleştiriye tahammülü olmadığını ima ettiği yazısında, "Bugün artık eksikleri eleştirmek gerekiyor çünkü geçmiş tecrübelerden biliyoruz ki bugün ortadaki yanlışın siyasi sorumluları kritik edilmezse, onlar gerçeği görmek şöyle dursun her şeyi gerektiği gibi yaptıkları fikrine sığınmayı seviyorlar. Binlerce insanımız hayatını kaybetmişken, binlerce insanımız enkaz altında kalmışken, şehirlerimiz yıkılmışken bir parça eleştiriye tahammül etmeyi öğrenmelerinde fayda vardır" ifadelerini kullandı. 

 

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