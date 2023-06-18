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Siyaset Mustafa Kamalak'ın iddiası! 'Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz'
Siyaset

Mustafa Kamalak'ın iddiası! 'Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz'

Yeniakit Publisher
2023-06-18 14:28:00 -
Mustafa Kamalak'ın iddiası! 'Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz'

2023 seçimine HDP ve TİP'in de aralarında olduğu Millet İttifakı bloğuyla katılan Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mustafa Kamalak, "Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz" iddiasında bulundu.

Kamalak TV 5 canlı yayınında konuştu.

"İnanıyorum ki sadece Türkiye'de değil yeryüzünde Peygamberimizin (sav) bırakmış olduğu o iki emanete sahip çıkan tek parti Saadet Partisidir." diyen Kamalak, "Biliyorsunuz o iki emanet Kitap ve Sünnet'tir" ifadelerini kullandı.

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