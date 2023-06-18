Mustafa Kamalak'ın iddiası! 'Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz'

Kamalak TV 5 canlı yayınında konuştu.

"İnanıyorum ki sadece Türkiye'de değil yeryüzünde Peygamberimizin (sav) bırakmış olduğu o iki emanete sahip çıkan tek parti Saadet Partisidir." diyen Kamalak, "Biliyorsunuz o iki emanet Kitap ve Sünnet'tir" ifadelerini kullandı.

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