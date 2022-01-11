Mustafa Destici'den yeni açıklama: Bunlar algı operasyonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin TV100'de Pınar Işık Ardor'un 'Pazar Siyaseti' programında, toplu hayvan kestirerek tasarruf yaptığı yönündeki açıklamaları tepkilere neden olmuştu.

"Toplu hayvan kestiriyorum"

Evde tükettikleri birçok ürünü yine evde kendilerinin yaptığını söyleyen Destici, "Etimi kendi köyümde kestirip alıyorum, sütümü oradan alıyorum. Tasarrufa dikkat ediyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Kuzuyu ya da toplu bir hayvanı kestiriyorum, oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum ama herkes bu imkanda bulunamayabilir." demişti.

Destici'nin bu sözlerine özellikle sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada tepki yağdı.

BBP liderine, söz konusu açıklamalarının tasarrufla ilgisi olmadığı eleştirileri yöneltildi.

Destici bu sözlerine bugün Haber Global'de konuk olduğu Saynur Tezer'in programında açıklık getirdi.

"Bunlar algı operasyonu"

Sözlerinin çarpıtıldığını ve bir algı operasyonu yapıldığını söyleyen Destici şu açıklamalarda bulundu:

"Bunlar algı operasyonu. Mesela siz de o algı operasyonuna hizmet ediyorsunuz. Konuşmamın sadece o bölümüne yer veriyorsunuz. Ben bir köylü çocuğuyum. Bütün Türkiye'yi gezdim. Burada şu var. Ben kendimden bahsediyorum. Kimseye tavsiyede bulunmuyorum. Kasaptan eti gidip alırsanız 100 liraya alırsınız.

"50 kişilik bir aileyiz"

Ama kendiniz gider 3-5 arkadaşla, ya da biz kalabalık bir aileyiz 9 kardeşiz anne baba 50 kişilik bir aileyiz.

Canlı küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın kilosu ne kadardır diye sorsam siz bilemezsiniz ama ben bilirim. Ben vatandaşın içindeyim ben bilirim. Canlı olarak 25 liraya kestirirsiniz, 50 liraya mal etmiş olursunuz ama kasaptan 100 liraya alırsınız. Ben bu imkanı olanların bu imkanı değerlendirmelerine dikkat çektim. Ben kendi tükettiğim peyniri yazdan alıyorum, pekmezimi kendim yapıyorum.

"Tasarruf yapmaya çalışıyorum"

Bu imkanı herkes bulamayabilir, kendi hayatımı anlatıyorum. Tasarruf yapmaya çalışıyorum. Tasarrufu bu zor şartlarda yapmaya zaten mecburuz, insan olarak da hayatın her alanında tasarruf etmek zorundayız. Sosyal medyada benim konuşmamın sadece 30 saniyesini alıp algı oluşturmaya çalışanların hayatlarında ellerine çapa alıp çapa yaptıklarını zannetmiyorum.

"Tükettiğimiz pek çok şeyi de kendimiz üretiyoruz"

Sanki fakirin derdini paylaşıyorlar. Bunlar maskeli, cilalanmış Türkler. Bunlar algı operasyonu yapıyorlar. Toprağı saksıda, kuzuyu dizide sevilecek bir hayvan olarak görmüş olanlar bizi anlayamazlar. Tükettiğimiz pek çok şeyi de kendimiz üretiyoruz, hem tasarruf ediyoruz bunda hem de sağlıklı besleniyoruz."