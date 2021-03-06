Mustafa Destici'den telefon
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, telefonla aradığı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, ailesine geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.