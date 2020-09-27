Mustafa Destici'den bomba çıkış: Ermenistan'ın saldırıları devam ederse...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında savaşması adına asker göndermesi tezkeresi vermesi gerektiğini açıkladı.

BBP lideri Mustafa Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin İstanbul 13. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Destici, Ermenistan'ın düzenlediği saldırıları lanetleyerek, Azerbaycan'a baş sağlığı ve geçmiş olsun mesajlarında bulundu.

"Ermenistan'a karşı büyük bir taarruz başlatılmalı"

Konuşmasının devamında saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, hem Azerbaycan'ın hem Türkiye başta olmak üzere Türk devletlerinin Ermenistan'a gereken cevabı verecek gücü ve kuvvetinin olduğunu belirtti. Azerbaycan başta olmak üzere, Türkiye ve diğer tüm Türk Cumhuriyetleriyle birlikte bütün dünyaya çağrı yapan Destici, Ermenistan'ın alçak saldırılarını dile getirerek söz konusu ülkeye karşı büyük bir karşı harekat ve taarruz başlatılması gerektiğini ifade etti.

"Ermenistan bir daha kaşını kaldırmamalı"

Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırının kınamalarla geçiştirilmemesi gerektiğini belirten Destici, gereğinin askeri anlamda da yapılmasının, Ermenistan'ın bir daha ayağa kalkamayacak, bir daha hiçbir ülke ve Türk devletine kaş kaldıramayacak hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye tezkere hazırlamalı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Ermenistan'a karşı ortak metin hazırlayacağına inandığını, Azerbaycan'a karşı girişilecek saldırılara Türkiye Cumhuriyeti'nin elini güçlendirecek bir açıklama yapacağını da dile getiren Destici, Meclis'in açıklama yapmanın da ötesine geçmesi gerektiğini belirterek, "Ermenistan saldırıları devam ederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Azerbaycan'ın yanında, Ermenistan'a karşı savaşmak için asker gönderme tezkeresi de verilmelidir. Tezkere oylanmalı ve Türk askeri Azerbaycan'a gitmeli, Ermenilere de haddini bildirmelidir." dedi.