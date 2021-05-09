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Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı
Aktüel Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı
Aktüel

Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 12:09:00 -
Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anneler Günü'nün bu yıl da geçen yıl olduğu gibi ramazan ayının manevi ikliminde ve salgının neden olduğu kısıtlamalar ile ağır şartların gölgesinde karşılandığını ifade etti.

İslam dininin insanın yaratıcısıyla, insanın insanla, insanın toplumla ve insanın çevreyle karşılıklı haklarını düzenleyen bir kurallar dizisi olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"İnançlarımıza göre, bu hakların en önemli ve öncelikli olanlarından biri, annelerin evlatlarının üzerindeki haklarıdır.

Anneler Günü her evlat ve her aile için yeniden annelerimizin hayır dualarını aldığımız günler olurken, aynı zamanda, ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin utanç kaynağı olan kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın farkındalığını sağlayan ve bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkese, hepimize hatırlatan vesileler olmalı.

Bir Müslüman'ın, her gününü Anneler Günü gibi yaşaması gerektiği ve içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi en çok annelerin duasıyla atlatabileceğimizin inancıyla, başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."

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Yorumlar

Mustafa kaya

: Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.[2] ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. [08/05 22:21] Mustafa Kaya: Yıllar evvel Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletinde yaşayan Anna Jarvis isimli bir kadının 1905 yılında vefat eden annesi için her sene kutlama yapma isteğiyle ile birlikte doğmuştur.  Söylenenlere bu kutlama ilk kez 1908 yılında 407 çocuk ve annenin bir araya gelmesiyle yapılmıştır.  O dönemde bu kutlama çok büyük bir ilgi gördü ve farklılık yarattı. Ve tarihler 1914 yılını gösterdiğinde ise bu dönem artık resmiyet kazandı. Yıllar sonra bunun bir ticarete dönüştüğünü anlayan Anna bununla ilgili birçok mücadele verdi davalar açtı fakat hepsi yanıtsız kaldı. [08/05 22:26] Mustafa Kaya: Herşeyimizle hıristiyanlara benzemeye çalışiyoruz. ALLAH CC ANNE VE BABANIZ YASLANDIGINDA KOL KANAT GERIN DİYEREK ÖF BILE DEMEYIN DIYOR VE CENNETIN ANNELERIN AYAKLARI ALTINDA OLDUGUNU SÖYLUYOR PEYGAMBER EFENDIMIZ SAV. BUNU TICARET METAINA DÖNÜŞTÜRÜP MANEVİ SEVGIDEN KOPARIP MADDIYATA DÖKEREK YILDA BIRDEFA MADDI SEVGİ GÖSTERMEKLE ANNELER GÜNÜ OLMAZ
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