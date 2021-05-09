Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Anneler Günü'nün bu yıl da geçen yıl olduğu gibi ramazan ayının manevi ikliminde ve salgının neden olduğu kısıtlamalar ile ağır şartların gölgesinde karşılandığını ifade etti.

İslam dininin insanın yaratıcısıyla, insanın insanla, insanın toplumla ve insanın çevreyle karşılıklı haklarını düzenleyen bir kurallar dizisi olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"İnançlarımıza göre, bu hakların en önemli ve öncelikli olanlarından biri, annelerin evlatlarının üzerindeki haklarıdır.

Anneler Günü her evlat ve her aile için yeniden annelerimizin hayır dualarını aldığımız günler olurken, aynı zamanda, ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin utanç kaynağı olan kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın farkındalığını sağlayan ve bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkese, hepimize hatırlatan vesileler olmalı.

Bir Müslüman'ın, her gününü Anneler Günü gibi yaşaması gerektiği ve içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi en çok annelerin duasıyla atlatabileceğimizin inancıyla, başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."