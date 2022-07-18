Mustafa Destici: Bu konuda denetim zafiyeti var

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Samsun'da, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaretinin ardından BBP İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Burada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, asgari ücrette yapılan artışa işaret etti.

Asgari ücret ile çalıştırılan vatandaşların bazı iş yerlerinde haksızlığa maruz kaldığını ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Bazı işverenlerin asgari ücretle çalışması gereken, sigorta primi asgari ücret üzerinden yatırılan bazı çalışanlarımıza asgari ücretin altında bir maaş ödediğini duyduk maalesef. Asgari ücret 5 bin 500 lira ama çalışanına 4 bin lira ya da 3 bin 500 lira veriyor, bankaya 5 bin 500 lira yatırıyor daha sonra çalışanından 1000 lirasını, 1500 lirasını geri alıyor. Bu konu denetim zafiyetinin bir sonucudur. Bu tür denetimlerin daha da sıklaştırılması ve asla buna müsaade edilmemesi, çalışan kardeşlerimizin hakkının yenmemesi, alın terinin karşılığı neyse devlet ne açıklamışsa asgari ücret olarak işçi çalıştıranlar en az o ücreti işçisine vermekle yükümlüdür. Bu meseleyi her merciye taşıyacağımı da buradan bir kere daha ifade ediyorum."

Emekli maaşlarında 2021 ile 2022 yılı kıyaslandığında yüzde 100'e yakın bir artışın olduğunu dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Bazı emeklilerde bu oran yüzde 100'ü de aşmış durumda. Enflasyon oranının da üzerinde bir artış verildi lakin hayat pahalılığının yüksekliğinden dolayı özellikle tek maaş alan emeklilerimiz çok zorlandıklarını haklı olarak ifade ettiler. Aynı şey tek maaşla çalışan asgari ücretlilerimiz için de geçerli. Bununla ilgili BBP olarak teklifimiz, madem 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından TÜRK-İŞ tarafından nasıl asgari ücret tespit komisyonu bir asgari ücret belirliyorsa o zaman açlık ve yoksulluk sınırı da oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlensin ve bu tartışma bitsin. Buna göre de bir hane geliri planlaması yapılsın. Öyle ailelerimiz var ki 4 kişilik bir ailenin dördü de çalışıyor eve dört maaş giriyor. Bazı ailelerimiz de var eve tek maaş giriyor ve o aileye maaş en düşüğünden giriyorsa o zaman devletin yapması gereken o haneyi korumak olmalı ve o geliri asgari açlık sınırının üzerine yükseltmelidir."

İhtiyacı olan üniversite öğrencilerinin belli bir bölümünün eğitim kredisine başvurarak kredi aldıklarını ve bu kredinin geri ödenmesi noktasında bazı problemlerin ortaya çıktığını bildiren Destici, şunları kaydetti:

"Kredi oranları da bizim dönemlerimize göre yüksek. Krediler gerçekten öğrencilerin okumasına ciddi anlamda katkı sağlıyor. Fakat bunun geri ödenmesiyle ilgili problem var. Daha önceden buna faiz uygulanıyordu, hükümet iyi niyetli olarak enflasyon faizin altında olduğu dönemlerde öğrenciyi koruma gayesiyle faizi kaldırdı, öğrencilerin kredi geri ödemelerinde enflasyon farkı koydu. Özellikle 2022 yılında enflasyon o kadar yükseldi ki yılbaşında 30 olan enflasyon bugün yüzde 73'lere yükseldi. Dolayısıyla bu alan üzerinden öğrencilerimizin aldıkları kredileri geri ödemeleri mümkün değil. İnşallah Bakanlar Kurulu yapacakları toplantıda bu hususta bir düzenleme yapacaktır. BBP olarak bizim bu konuda önerimiz, öğrencilerimiz kullandıkları kredileri geri öderken ne faiz ne de enflasyon farkı uygulanmasın öğrenci ne kadar para almışsa o kadar parayı 10 yıl içinde eşit taksitlerle işe girdikten sonra ödemeye başlasın."

Bayram dönüşü yurt genelinde gerçekleşen kazalarda yaşamını yitiren 67 vatandaşın ailesine başsağlığı dileyen Destici, "Kazalarda yaralananlara acil şifalar diliyorum. Geçmiş yıllarla kıyaslandığımızda kaza ve ölüm oranlarının düşmüş olması güzeldir ama bunu daha da aşağı çekebiliriz. Bunun yolu da trafik kurallarına ciddi bir şekilde titizlikle uymaktan geçiyor. İçişleri Bakanlığımız, polisimiz, jandarmamız bayram tatili boyunca üst düzeyde yol kontrolü yaparak kazaların olmaması için her türlü tedbirin alınması noktasında üstün bir gayret gösterdiler. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Solu Bey olmak üzere diğer yetkililerimize tüm polis teşkilatına, jandarma ekiplerine şahsım, camiam olarak teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kendi çocuğunun da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) girdiğini ve sonuçların bugün açıklandığını belirten Destici, sınav sonuçlarını öğrenciler hakkında hayırlı olmasını diledi.

Destici, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.