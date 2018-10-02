Mustafa Denizli hangi takımla anlaştı?

2017 yılında Eskişehir’de hocalık yapan Mustafa Denizli, Kemal Özdeş’le yollarını ayıran Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaştı. Anlaşma sonrası bir açıklama yapan Kasımpaşa Kulübü, İlk görüşmemiz olumlu geçti. Bir görüşme daha yapacağız. Mustafa Hoca tesisleri gezdi.” denildi.

Kasımpaşa yeni sezona hızlı başladı. 12 puanla 6. Sırada yer alan Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu. Son dakika haberine göre Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Mustafa Denizli'yle sözleşme imzaladı. 69 yaşındaki Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ile İran'ın Persopolis, Piroozi ve Pas Teheran takımlarında anrenörlük yapmıştı. Mustafa Denizli, üç büyük takım olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'da şampiyonluk kazanan tek isim olarak kayıtlara geçmişti.