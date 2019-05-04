Mustafa Denizli: “Fenerbahçe bizden daha çok istedi”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Fenerbahçe’nin daha çok isteyen taraf olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, beklemedikleri bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Fenerbahçe’ye sahasında 3-1 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mustafa Denizli, zorlu bir 90 dakika beklediklerini söyleyerek, “Zor bir maç olacağını biliyorduk ve hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Ama neticede yaptığımız hazırlıkların sonuca gitmesi, sahada ortaya koyduğunuz performansla alakalı. Ligin ilk yarısında da çok gol yiyen bir ekiptik ama attıklarımızla bunu telafi ediyorduk. Ligin ikinci yarısına iyi başlamadığımızı biliyoruz. Devre arasında yaşadıklarımız olumlu olarak yansımadı. Bu sonucu hak etmedik dediğimiz bir hayli maç var ama bugün için bu ifadeyi kullanamayız. Fenerbahçe bizden daha çok istedi. Biz de pozisyon bulduk ama Fenerbahçe daha çok istekliydi. İsteği ve içinde bulunduğu durum, Fenerbahçe’nin bizi geçmesi için yeterliydi. Hak ettiği bir galibiyet aldı Fenerbahçe, biz de hak ettiğimiz bir sonuç aldık. Üzülüyoruz tabii ki ama neticede takım savunmasını iyi yapamayınca bunlar oluyor. Şans golüyle maça başlamak bize olumlu mu yansıdı olumsuz mu yansıdı bilemiyoruz. Yediğimiz gollerin tamamı VAR’la tespit edilen goller oldu. Oyun olarak da sonuç olarak da beklemediğimiz bir 90 dakika yaşadık. Söyleyecek çok fazla şey yok” ifadelerini kullandı.

“Transferde süre kaybettik”

Devre arasında Diagne ve Eduok’un gitmesinin ardından gol yollarında eksik kaldıklarını söyleyen Mustafa Denizli, “Çok iyi bir golcü bulsanız bile, takım oyunu dediğimiz bir hadise var, aynı uyumu sağlayabilir miydi bilmiyoruz. Devre arasında 2 oyuncu kaybettik ama aslında bir de transferde ciddi bir süre kaybettik. Bugün seçimlerimizi doğru yapabilseydik, skor üretme adına durum farklı olabilirdi. İkinci yarıda gol yollarında sıkıntı yaşadığımızı net şekilde görüyoruz. Bunları telafi edecek zaman diliminden bahsetmek doğru değil” açıklamasını yaptı.