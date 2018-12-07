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Mustafa Cengiz'in bir cezası daha onandı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 45 gün hak mahrumiyetini onadı

07 Aralık 2018 Cuma 16:35
Mustafa Cengiz'in bir cezası daha onandı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 45 günlük hak mahrumiyetini onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Cengiz'e, GS TV'de yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının onandığı belirtildi

Tahkim Kurulu, dün de Cengiz'e verilen bir diğer 45 gün ve 30 bin lira para cezasını onamıştı.

Kurulun, Galatasaray Kulübüne çeşitli nedenlerden dolayı verilen 160 bin lira ile sarı-kırmızılı takımın iç sahada bazı tribünlerde bulunan taraftarların bir sonraki maça girememe cezasını da onadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:35
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