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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"2019'un camiamıza, Türk sporuna, ulusumuza ve ülkemize; barış, kardeşlik ve huzur içinde, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum"

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:43
Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan yeni yıl mesajında, "2019'un camiamıza, Türk sporuna, ulusumuza ve ülkemize; barış, kardeşlik ve huzur içinde, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

2018 yılında pek çok engelle karşılaştıklarını belirten Cengiz, yeni yıla, yeni umutlarla girdiklerini kaydetti.

Yaşadıkları sportif ve mali başarıları, idari olarak da taçlandırmak için, yönetmelikleri hayata geçirdiklerini ve gerekli kadroları oluşturduklarını aktaran Mustafa Cengiz, şöyle devam etti:

"24 Ocak 2018'de, görevi devraldığımızda, futbol ve basketbolda transfer yasağı ile karşılaştık. Sadece 6 gün içinde futbolun transfer yasağını çözdük. Yaklaşık 11 aylık görev süremizde, 1 milyar 753 milyon lira ödeme yaptık. Buna rağmen, devraldığımız borcu, kur farkı ve faize rağmen 2,9 milyar’dan 2,7 milyar liraya indirdik. Mali hedefimiz bellidir: kişi ya da kurumlara bağlı olmadan sürdürülebilir mali yapı oluşturmak.

Herkes men cezası alacağımızı beklerken UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. UEFA, tarihinde ilk defa bir takımla 2. defa yapılandırma anlaşması yaptı. Bundan rahatsız olan bazı unsurlara karşı, UEFA ve CAS yolundaki hukuki mücadelemiz 5 aydır sürüyor. Taraftar ve camia desteği ile bu zorlu süreci aşacağız."

Galatasaray'ın 2018 yılının şampiyonu olduğunu ve 2019 yılında 22. şampiyonluktan başka hedeflerinin bulunmadığını vurgulayan Cengiz, "Yalnız futbolda değil, tüm branşlarda, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir yıl olacak. Yeni yılda, camiamızın tüm paydaşlarının birlik ve kenetlenme içinde olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.



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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:43
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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