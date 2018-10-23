Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme: Bizim kulübümüz diplerde oynamıyor...

MUSTAFA Cengiz’den ezeli rakip Fenerbahçe’ye gönderme. Galatasaray’ın Başkanı dün Bilyoner ile yapılan sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında, “Kulübümüz diplerde oynamıyor, en az gol atan takımlardan değiliz. Forvet transferi hocamızın talebi doğrultusunda önümüze geldiğinde hiçbir imzadan kaçmayız” dedi. Bu sözleri Fener’e gönderme olarak yorumlanan Cengiz şunları söyledi:

OCAK AYI TRANSFERİ ZORDUR

“Kiminle fotoğraf çektirsem bana ‘başkanım forvet al’ diyor. Ocak ayı transferleri, her yerde zordur. Scout ekibimiz ve teknik ekibimiz, çok ciddi çalışıyor. Çünkü sütten ağzımız yandı. Taraftar tepkisinde haklı. Biz bundan rahatsız olmadık, ders aldık. Dünya çapında hocamız var. Terim’in hiçbir önerisine karşı çıkmadık. Ana hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Kısa vadede bahsetmiyorum, stratejik vizyonumuz bu.”

AĞLAMIYORUM, GERÇEK BU

“Bizim birçok şeyde kusurumuz yok ama sorumluluğumuz var. Aynı şeyleri tekrar söylediğim zaman ‘Ağladın mı’ diyorlar. Ağlamıyorum, gerçek bu. Geçmişten bir yükle geliyorsunuz. UEFA bunu söyleyince bunu bizim aleyhimize kullanıyorlar. ‘Vay 147 milyon euro zarar ettin, ey UEFA bunları men et.’ diye yine binlerce yazı gidiyor. UEFA ile yaptığımız anlaşmaya uyacağız. Sponsorluk için ciddi çalışmalarımız devam ediyor.”