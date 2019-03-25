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Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, zorunlu seçim kararı ile sonuçlanan genel kurulun ardından yaptığı açıklamada "Görevimizin başındayız" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:54
Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı

Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu'nda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönem faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Galatasaray'da "zorunlu seçim" kararı ile sonuçlanan mali genel kurulunun ardından başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının karşısına çıktı. Cengiz, hukuki olarak gerekli hamleleri yapacaklarını belirterek mahkemeye gideceklerini söyledi.

Tüm kamuoyuna itidal çağrısı

Cengiz, şampiyonluk yolunda bu tartışmaların hatalı olduğunu belirtirken, "Cumartesi günü kamuoyunda ve Galatasarayımızda çok tartışma yaratan bir genel kurulu tamamlamış bulunuyoruz. Başlangıcında huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurulumuzun aynı şekilde devam ederek bu tartışmalara mahal vermeyecek şekilde neticelenmesini arzu ederdik, fakat maalesef öyle olmadı. Yönetimimiz süresince mali anlamda genel kurul üyelerimizin de tasvip ettiği yadsınamayacak başarılara imza attık. Bu mali başarıların ardından yapılan idari reformların olduğuna hiç kuşku yoktur. Camiamız için çok önemli olan mali başarının sürdürülebilmesi için kritik öneme sahip şampiyonluklara yürüdüğümüz bu süreçte bu tartışmaların camiamıza vereceği muhtemel zararların bilinciyle tüm kamuoyuna itidal çağrısı yapıyorum. Yarattığımız sinerjinin, bu doğrultuda yönlendirilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Görevimizin başındayız"

Genel kurulun kararını mahkemeye taşıyacaklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Bu bağlamda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak ben, bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım. Bu an itibarıyla, Galatasaray'ın yüce menfaatleri ve Galatasaray'ın korunması adına gereken her şeyin yapılacağından camiamızın hiçbir endişesi olmasın. Her türlü önlem alınacaktır. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda girişecek ve sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun, emanetiniz emin ellerdedir" dedi.

"İşte Galatasaray kültürü bu"

Mustafa Cengiz, U14 takımı futbolcusu Beknaz Almazbekov'un fair play davranışını izletip; "Haksız kazanılan penaltıyı dışarı atan zihniyet de ibra edilmemiştir" dedi ve toplantıyı noktaladı.

Mustafa Cengiz'in video izletildikten sonraki açıklaması şu şekilde:

"İdari olarak ibra edilmediğimiz idare bütünü içinde bu eğitim de var. İşte idari olarak da Galatasaray kültürü bu. Bir anlamda bu hareket de idari anlamda ibra edilmedi. Akademideki teknik heyetimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum"

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:54
  1. Galatasaray Kulübü
  2. Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu
  3. Başkan Mustafa Cengiz
  4. Türk Telekom Stadı
  5. U14 takımı futbolcusu Beknaz Almazbekov

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