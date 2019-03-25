Mustafa Cengiz seçimlerde aday olacak mı? Son dakika Galatasaray adayları

Galatasaray Başkanlık seçimi son dakika kimler aday olacak? Galatasaray'ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu mali açıdan ibra edilirken, idari açıdan ibra kararı çıkmadı. Genel Kurul toplantısında ibra çıkmaması üzerine Galatasaray Kulubü seçime gitme kararı aldı. Peki Mustafa Cengiz seçimlerde aday olacak mı?

Galatasaray Kulubü Başkanı Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun hukuk yoluna başvurmasını beklediğini aktaran İkiz, "Haklarıdır. Bunun bir süreci var. Ancak bir de tüzük maddesi var. İbrasızlık durumunda belli süreler belirlenmiş. Karar alınıp 30 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor. Yönetim kurulunun bunları değerlendirmesi gerekiyor. Değerlendirme sonucunda seçime gitmeyebilirler. 'Mahkeme sürecini takip edelim.' diyebilirler. Bekleyip göreceğiz. Yorum yapmak çok zor ama belirsiz bir dönem Galatasaray Kulübünü bekliyor." şeklinde görüş belirtti. Seçim sürecinin Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini düşündüğünü dile getiren Mete İkiz, "Çok deneyimli bir hocamız var. Onunla bu tip süreçleri yaşamış bir takımımız var. Son yıllarda Galatasaray çok fazla seçime gitti. Ancak bu süreçte en çok şampiyonluk alan da Galatasaray. Hocamızın ve aslanlarımızın bunun önüne geçeceğini, Galatasaray'ın kendi genel kurulu içindeki olayların yeşil sahaya yansımayacağını düşünüyorum. Fatih Terim bu konuda çok deneyimlidir." diye konuştu.

Mustafa Cengiz aday olacak mı?

Galatasaray tüzüğüne göre mevcut Galatasaray yönetimi, 1 ay içinde seçim kararı almak zorunda. Tüzük gereği Galatasaray SK mevcut yönetiminin 23 Mart - 23 Nisan arasında seçim kararı alması gerekiyor. 23 Mayıs’a kadar da en geç seçimin yapılması gerekiyor. İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkan Mustafa Cengiz’in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre; idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak. Galasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda sandıkların hepsi açılırken, sandıklardan Mustafa Cengiz'e 1703, Dursun Özbek'e ise 1623 oy çıkmıştı.