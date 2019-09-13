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Mustafa Cengiz Riva ve Florya için ne demişti?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü yapılan divan toplantısında Riva ve Florya arazileri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Sözleşmeyi revize edelim.

13 Eylül 2019 Cuma 15:06
Mustafa Cengiz Riva ve Florya için ne demişti?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü yapılan divan toplantısında Riva ve Florya arazileri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Sözleşmeyi revize edelim. Florya’da kalalım, Riva üzerinden revize edelim dedik" açıklamasını yapmıştı.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile aralarında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlattığını açıklamıştı.


Emlak Konut, Riva projesine devam edecek, Florya arazisi projesini ise feshetti.



Mustafa Cengiz, divan toplantısında Riva ve Florya için ne demişti?


Riva ve Florya arazileri ile ilgili olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü yapılan divan toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Divanda bu konuda gelen eleştirilere Başkan Cengiz şöyle cevap vermişti:


"Dursun Özbek kürsüye çıktı, Riva ve Florya’nın Galatasaray’ı kurtarma projesi olduğunu, yönetimimizin de bunu doğru yönetmediğini açıkladı. Gerçekler acıdır. Riva ve Florya’yı 1 milyar TL’ye yakın bir değerle yaptık. Benim görüşüm ikisinin ayrılmasıydı. Ben o dönemde oy kullanmadım bu projeyle ilgili. Florya’yı neden taşımadınız diyor. Florya ihalesini alan müteahhit de gidebileceği bütün devlet kapılarında bunu zorluyor. Biz de çıkmak istiyoruz. Onaylamasak bile Florya’dan çıkıp Kemerburgaz’a gitmek için elimizden geleni yaptık. Süreç 18 aydır sürüyor. Acaba eski yönetim bu Kemerburgaz’ı Florya’ya karşı alırken 1 gün gidip baktı mı? 40 metre kot farkını geçtim, maden ruhsatı olduğunu biliyor mu? Devletimiz bize bu konuyla ilgili çok yardımcı oldu. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım durumdan haberdardı ama sonra başbakan gitti. Böyle bir makam kalmadı. Maden sahibi evvelki ay yürütmeyi durdurma kararı aldı. Devlet hukuka uymak zorunda. Hukuk devletiyseniz bir şeyler yapmak zorundasınız. Maden ruhsatı sahibi itiraz etti. 3 ay, 3 yıl, 10 yıl, ne kadar sürer bilemem.


Yaşanan gelişmeler üzerine Emlak Konut’la ve bakanlıkla görüştüklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Biz hukuksal süreç nedeniyle çıkamıyoruz dedik. ‘Para yok’ diye hiçbir zaman bir ifadem olmadı. Daha mülkün zilliyetini ele geçiremedik ki yatırım düşünelim. Kemerburgaz’daki durum bu. Bu sefer de dedik ki, sözleşmeyi revize edelim. Florya’da kalalım, Riva üzerinden revize edelim dedik. Sözlü mutabakat yaptık, bugün toplanacaktık ve divan nedeniyle erteledik. Riva ve Florya’da beklentilerimizi bulamadığımız gibi 508 milyon TL olarak kırdırılan, 340 milyon TL olarak sermaye artırımına kullanılan, 155 milyon Euro stopaj hariç 11 futbolcu transfer ettik. Bizim mali sıkıntımızın en temelinde bu harcama var" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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