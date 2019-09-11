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Mustafa Cengiz: “Kemerburgaz’ı alırken 1 gün gidip yerine baktınız mı?”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek’in açıklamalarına karşı cevap hakkını kullandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:05
Mustafa Cengiz: “Kemerburgaz’ı alırken 1 gün gidip yerine baktınız mı?”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek’in açıklamalarına karşı cevap hakkını kullandı. Kemerburgaz’ı alırken Dursun Özbek yönetiminin yere gidip bakmadığını söyleyen Cengiz, faiz faturalarıyla ilgili olarak da, “Ben faiz ehli olmadım, paradan para kazanmadım” dedi.


Galatasaray Divan Kurulu’nda konuşan eski başkan Dursun Özbek’in açıklamaları karşısında Başkan Mustafa Cengiz cevap hakkını kullandı. Özbek’in Riva ve Florya projesiyle ilgili iddialarına cevap vererek sözlerine başlayan Cengiz, “Dursun Özbek kürsüye çıktı, Riva ve Florya’nın Galatasaray’ı kurtarma projesi olduğunu, yönetimimizin de bunu doğru yönetmediğini açıkladı. Gerçekler acıdır. Riva ve Florya’yı 1 milyar TL’ye yakın bir değerle yaptık. Benim görüşüm ikisinin ayrılmasıydı. Ben o dönemde oy kullanmadım bu projeyle ilgili. Florya’yı neden taşımadınız diyor. Florya ihalesini alan müteahhit de gidebileceği bütün devlet kapılarında bunu zorluyor. Biz de çıkmak istiyoruz. Onaylamasak bile Florya’dan çıkıp Kemerburgaz’a gitmek için elimizden geleni yaptık. Süreç 18 aydır sürüyor. Acaba eski yönetim bu Kemerburgaz’ı Florya’ya karşı alırken 1 gün gidip baktı mı? 40 metre kot farkını geçtim, maden ruhsatı olduğunu biliyor mu? Devletimiz bize bu konuyla ilgili çok yardımcı oldu. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım durumdan haberdardı ama sonra başbakan gitti. Böyle bir makam kalmadı. Maden sahibi evvelki ay yürütmeyi durdurma kararı aldı. Devlet hukuka uymak zorunda. Hukuk devletiyseniz bir şeyler yapmak zorundasınız. Maden ruhsatı sahibi itiraz etti. 3 ay, 3 yıl, 10 yıl, ne kadar sürer bilemem” diyerek konunun adli makamlarda olduğunu söyledi.



“Paradan para kazanan biri olmadım”


Yaşanan gelişmelerin üzerine Emlak Konut’la ve bakanlıkla görüştüklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Biz hukuksal süreç nedeniyle çıkamıyoruz dedik. ‘Para yok’ diye hiçbir zaman bir ifadem olmadı. Daha mülkün zilliyetini ele geçiremedik ki yatırım düşünelim. Kemerburgaz’daki durum bu. Bu sefer de dedik ki, sözleşmeyi revize edelim. Florya’da kalalım, Riva üzerinden revize edelim dedik. Sözlü mutabakat yaptık, bugün toplanacaktık ve divan nedeniyle erteledik. Riva ve Florya’da beklentilerimizi bulamadığımız gibi 508 milyon TL olarak kırdırılan, 340 milyon TL olarak sermaye artırımına kullanılan, 155 milyon Euro stopaj hariç 11 futbolcu transfer ettik. Bizim mali sıkıntımızın en temelinde bu harcama var. Bu harcamayı hala bitiremedik. Adnan Polat’a da teşekkür ediyorum, birleşmeden bu yana ilk kez kara geçtik. İş bilmez diyor bana, hiçbir zaman tüccar, faiz ehli olmadım, paradan para kazanan biri olmadım. Otelin önünden geçerken başımı çeviriyorum, utanıyorum diyor. Ben de öyleyim. Başımı çeviriyorum. Başkan yardımcısıyken bu projeyi yapmak istedi, “2 yılda bitireceğim, yılda 5 milyon Dolar net gelir garanti ediyorum” dedi ve ben de alkışladım” ifadelerini kullandı. Bu sırada Dursun Özbek’in kendisine cevap vermek istediğini gören Cengiz, “Ben seni peygamber sabrı ile dinledim. Daha neler var. Kendisinin verdiği kefaleti biz zaten veriyoruz. Otel için verdiği kefalet şu anda yok ve yapılandırma da eridi. Bütün yük spor kulübünün üzerinde. Taahhüt ettiği yıllık 5 milyon Dolar net geliri Dursun Özbek’ten bir taraftar olarak talep ediyorum. Bize bu vaadi taahhüt etti, bize söz verdi” diye konuştu.



“Siz Galatasaray’ı hacze de verdiniz icraya da verdiniz”


Dursun Özbek’in ortağının aynı zamanda Özbek’in avukatı olduğunu sözlerine ekleyen Mustafa Cengiz, “Öyle bir anlattı ki, ’Ben size para verdim, beni soruşturdular’ gibi anlattı. Ortağı olduğu kişi aynı zamanda avukatı. Bize hem icra hem haciz getirdi. 20 Ocak tarihinde seçimi kaybettikten sonra, Galatasaray Sportif A.Ş’nin hisselerine rehin koydu. Yetmedi, Emlak Konut’tan alacağımız 20 milyon Dolar’a da rehin koydu, 3 tane de senet aldı. Bizzat kendisi tazmin etti. Yönetme erkini kaybetmiş bir yönetim, kendisini alacaklı ya da borçlu yaparsa, bunun adı hukukta ne? Toplantı yaptığınız ortağınız aynı zamanda avukatınız. Siz Galatasaray’ı hacze verdiniz. Yetmedi icraya verdiniz. Bizim borcumuz borç. Buradan 30 kez ilan ettim. 5 milyon 700 bin, faizle 8 milyon oldu ama asla kabul etmem. Otel faturalarının içinde Gaziantepspor var, espor takımı var. 1,5-2 milyon TL arası bir miktar. Geri kalanı faiz. Mail yolladım, niye cevap vermediniz diyorsunuz. Biz size resmi şekilde noterden yazdık. Bizim sizinle faiz alışverişimiz yok, bu nedenle kabul etmiyoruz dedik. Bağış makbuzunu da kabul etmiyoruz dedik. Fatih Hoca’nın babasının cenazesinde de konuştuk. 12 milyon Dolar ve 7 milyon Euro borcumuz var kendisine. 5 milyon TL’yi kabul etmiyorum. Size elimden gelenin fazlasını yaptım. Bize Galatasaray Başkanı olarak diyorum ki, bu borcu size ödeyeceğiz. Ama lütfen doğru anlatın. Sizin Galatasaray’dan alacağınız var, buna haciz koyuyorsunuz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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