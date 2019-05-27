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Mustafa Cengiz, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"Galatasaray'ın hedefi her zaman en tepedir ve şampiyonluklardır"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:40
Mustafa Cengiz, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının forma sponsoru Nef tarafından Dedeman Otel'de basın mensupları için düzenlenen iftara, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur katıldı.

Mustafa Cengiz, desteğinden dolayı Nef'e teşekkür ederek, "Rakiplerimize saygı içinde, Galatasaray'ın hedefi her zaman en tepedir ve şampiyonluklardır. Hem bizim hem de gelecek yönetimler için bu mücadele inşallah sonsuza kadar sürecektir." dedi.

Mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemelerinden dolayı seçim kararı alıp almayacaklarına yönelik soru üzerine Cengiz, "Şu anda gelişmeleri bekliyoruz. Galatasaray'ın küllerinden doğan zümrüdüanka kuşu gibi maddi ve sportif anlamda tacını tekrar alması için uğraş veren hizmetçileriz. Bu bağlamda kendi kişisel durumlarımızı ikinci plana atıyoruz. Bazen çok ağırımıza giden olaylar oldu. Bizim ilk düşüncemiz Galatasaray'a hizmet etmek. Sadece buna bakıyoruz. Galatasaray'ın yararına ve hayrına olduğuna inandığımız her aksiyonu alırız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamasına katılmayan Senegalli futbolcuları Mbaye Diagne'nin aldığı izinle ülkesine gittiğini belirten Cengiz, "Diagne çok önceden aldı iznini. Çok özel işleri vardı. Memleketine gitmek durumundaydı. Hocamız izin verdi, herhangi bir sorun yok. Sinan da aynı şekilde. Sivasspor maçından önce izin alıp gittiler. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sinan sanırım yeni bir sözleşme yapacak." diye konuştu.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur ise Galatasaray'ın forma sponsorluğunu üstlenmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, kazanılan şampiyonluk nedeniyle mutluluk olduklarını aktardı.

Timur, yeni dönemde herhangi bir futbolcu transferine sponsor olup olmayacaklarına yönelik soru üzerine, "Sezon içinde de bir ihtiyaç olduğunda elimizden geldiği kadar destek olmaya çabalıyoruz. İmkanlar dahilinde öyle bir katkımız olabilirse oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

İftarda şampiyonluk pastası da kesildi.


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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:40
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz
  4. SÜPERLİG

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