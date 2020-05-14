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Spor

Mustafa Cengiz: "Bütün açıklamalarda bizzat bilgim ve onayım vardır"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarında yapılan her açıklamanın kendi bilgisi ve onayı dahilinde olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:49:58 -
Mustafa Cengiz: "Bütün açıklamalarda bizzat bilgim ve onayım vardır"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarında yapılan her açıklamanın kendi bilgisi ve onayı dahilinde olduğunu bildirdi.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, "07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır. Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez" ifadelerine yer verdi.

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