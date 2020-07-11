Mustafa Bülent Dadaş kimdir nerelidir? Din İşleri Yüksek Kurul üyesi Dr. Mustafa Bülent Dadaş

Dr. Mustafa Bülent Dadaş, 1979’da Adana’da doğdu. 2002 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2005 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalında “Mecelle’de Bulunan Hukuk-Dil İlişkisine Yönelik Külli Kaidelerin Çözümlemeleri” adıyla yüksek lisansını, 2013 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalında “Şeyh Bedreddin’in Teshil Adlı Kitabının Tahkik ve Tahlili” isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2002’de başladığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezini 2004’de bitirdi. 2001’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2010 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlık sınavını kazanarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda göreve başladı. Halen bu göreve devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atanan isimler

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, aday tespit kurulunca seçilenler arasından belirlenen Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Dr. Medet Coşkun, Dr. Bilal Esen ve İdris Bozkurt ile Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural atandı.