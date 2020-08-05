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Mustafa Aslanoğlu kimdir, nerelidir?

Mustafa Aslanoğlu kimdir? Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Ankara’nın Yenimahalle İlçesindeki Nasrettin Hoca Ortaokulu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Gürsel Ekmekçi atandı. Yaklaşık 10 yıldır Tunceli’de milli eğitimin çeşitli kademelerinde görev yapan Mustafa Aslanoğlu Haziran 2019’da asaleten İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 08:40:00 -
Mustafa Aslanoğlu kimdir, nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Gürsel Ekmekçi atandı. 

Yaklaşık 10 yıldır Tunceli’de Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Müdür Yardımcılığı, vekaleten il müdürlüğü yapan, geçtiğimiz yılın Haziran ayında da asaleten İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mustafa Aslanoğlu, Ankara’da bağlı olduğu Bakanlık bünyesine geçici görevlendirme ile alındı.

 

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