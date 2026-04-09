Gündem
Gündem

Mustafa Armağan "Allah" Demenin Yasak Olduğu Yılları yazdı!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mustafa Armağan "Allah" Demenin Yasak Olduğu Yılları yazdı!

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, bugünkü yazısında Türkiye siyasi tarihinin en sancılı dönemlerinden birine ışık tuttu. Armağan, 1950 yılına kadar uygulanan ezan yasağı ve dini değerler üzerindeki baskıları hatırlatarak, CHP zihniyetinin halkın inancıyla olan imtihanını çarpıcı örneklerle gözler önüne serdi.

İşte Mustafa Armağan’ın analizinden öne çıkan o tarihi gerçekler:

18 Yıl Süren "Allah" Deme Yasağı!

Yeni neslin bu gerçeklerden habersiz olabileceğine dikkat çeken Armağan, 1950 Haziran’ına kadar Türkiye’de "Allah" demenin kanunen suç sayıldığını hatırlattı. Kazara "Allahu Ekber" diyen müezzinlerin, imamların hatta vatandaşların; dayak, hapis ve işten kovulma gibi ağır cezalara çarptırıldığını belirtti.

"Bursa’da 1933 yılında vuku bulan 'Arapça ezan okuma' eyleminde yaşandığı gibi, toplu yapılırsa ağır ceza mahkemesinde yargılanırlardı."

İnönü’nün "Allah" Kelimesiyle İmtihanı

Çok partili hayata geçişle birlikte halkın "oy" gücünden korkan CHP’nin düştüğü trajikomik durumu anlatan Armağan, İsmet İnönü ile ilgili şu tarihi anekdotu paylaştı: Seçim meydanlarında "Allah düşmanı" olmadıklarını kanıtlamak için Paşa’dan "Allah" kelimesini kullanmasını isteyen partililer, konuşma sonrası hayal kırıklığına uğrar. İnönü, "Hani Allah diyecektiniz?" diyenlere gülerek şu cevabı verir: "Allahaısmarladık dedim ya, duymadınız mı?"

"Kur’an Yakıldığı Dönemleri Gördük"

Yazısında merhum Tahir Kutsi Makal’ın hatıralarına da yer veren Armağan, laiklik adı altında din düşmanlığının marifet sayıldığı o yılları şöyle özetledi:

  • Dipçik ve Tekme: Kur’an okuduğu için jandarma tekmesiyle ilçelere sürüklenen insanlar.
  • Kutsal Kitaba Saldırı: En olgun din kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı karanlık dönemler.
  • Cumhurbaşkanına Baskı: Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın bile bir bayram konuşmasını "Allah yardımcım olsun" diye bitirdiği için "zındıklar cephesi" tarafından topa tutulması.

"Türk Aydınları Kendi Ülkesine Kötülük Yaptı"

Mustafa Armağan, yazısını sosyolog Cahit Tanyol’un 2016 yılındaki tarihi itirafıyla noktaladı:

"Dünyada hiçbir şey bu Türk aydını kadar kendi ülkesine kötülük yapmamıştır. Hepimiz aldandık..."

Sonuç olarak; Armağan, Adnan Menderes’in milleti bu yasaktan kurtardığı için halk nezdinde "Ezan Şehidi" olarak anılmasının sosyolojik bir vakıa olduğunu vurgulayarak, geçmişin bu acı hatıralarının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Mustafa Armağan'ın yazısını okumak için tıklayın>>>

Mustafa Armağan’dan İlber Ortaylı hakkında şok iddia "İki Ortaylı var"

"Abdülhamid Han Düşmanlığı Bitmiyor": Mustafa Armağan’dan Bornova Belediye Başkanı’na Sert Tepki!

Fikri

Bu ezanlar ki şehadeti dinin temeli. Ebedi yudumun üstünde benim inlemeli. Lozan antlaşmasında milletin mukaddesatı aleyhine ne sözler verildi? Zaten yapılan icraatlarına bakanın anlamaması mümkün değil..

Ali

Allaha, Kiabina, dine kufur bjr donrem, ozelliikle 1980 oncesi cok yaygindi ve cezasizlikla bir cesit teşvik ediiiyordu... bu gunler de yasandi bu ülkede
