Mustafa Amca her yerde aranıyor

Bursa Mudanya'da sabah evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Abi için çok sayıda ekip yağmur altında arama çalışması yürütüyor.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Evciler Mahallesi’nde 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Abi’nin kaybolması paniğe yol açtı.

 

Ekipler seferber oldu

Saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Evciler Mahallesi’ndeki evinden ayrılan Mustafa Abi, akşam geri dönmeyince eşi Ayla Abi, durumu mahalle muhtarına ve çevre sakinlerine iletti. Yapılan ilk aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi. İhbarın ardından bölgeye, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İHH Arama Kurtarma, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), Mudanya 911 Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmasına ayrıca İnegöl İNDAK köpekli arama kurtarma ekibi de katıldı. Dron ile havadan destek verilen arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış nedeniyle zaman zaman güçlükle yürütülüyor.

 

“İnşallah hayırlı bir haber alırız”

Evciler Mahalle Muhtarı Hüseyin Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mustafa amcamız sabah saatlerinde evden çıkıyor ve geri dönmüyor. Akşam saatlerinde durum tarafıma bildirildi. Köylülerimizle birlikte arama yaptık ancak sonuç alamadık. Bunun üzerine jandarmaya haber verdik. Tüm ekipler bölgede yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Şu ana kadar kendisine ulaşılamadı, aramalar devam ediyor. İnşallah hayırlı bir haber alırız” dedi.

