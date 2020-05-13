  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muş’ta ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vuruldu

Muş’ta eski şehir stadyumunun yer aldığı alanda yapılacak olan ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vurularak çalışmalara başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:47:44 -
Muş’ta ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vuruldu

Muş’ta eski şehir stadyumunun yer aldığı alanda yapılacak olan ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vurularak çalışmalara başlandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve TOKİ tarafından uygulanacak olan Millet Bahçesi için Muş’ta çalışma başlatıldı. İlk kazmanın vurulması ile sürecin başladığını ifade eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’de birçok il ve ilçede millet bahçesi projesi kapsamında Muş’ta da eski şehir stadyumunun yerinde 53 bin metrekare alan üzerinde çalışmaların başladığını söyledi.


İlk etap ihalesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını ve müteahhit firmanın yer teslimini alarak ilk kazmayı vurduğunu belirten Başkan Asya, “Millet bahçesiyle birlikte içerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, insanların yürüyebileceği, nefes alabileceği bir mekan olacaktır. Şehrimizin en merkezi noktasındaki bu prestijli projenin uygulanmasında hem şahsıma hem şehrime hem de vatandaşlarıma verilmiş olan memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



“Yeni spor kompleks çalışmaları sürüyor”


Eski şehir stadyumunun yıkılması ile TİGEM arazisinde şehir stadyumu ve spor kompleksleri için inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Asya, “Eski şehir stadyumunun alanı artık hem dar hem de merkezi bir alanda kaldığı için yerine 150 bin metrekarelik TİGEM arazisindeki bir alan Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmiştir. Şu anda yeni stadyumun inşaatı diğer kollarıyla birlikte hızlı bir şekilde devam edecektir. Şehrimiz artık eski şehir değil. Hızla büyüyen, gelişen, yeniden planlaması yapılan bir şehir. Dengeli bir gelişme olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı