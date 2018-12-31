0553 313 94 23

Muş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Muş'ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
Muş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Muş'ta dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı, fırtına, tipi ve buzlanma nedeni ile 15 araç Çatak rampasında kaldı.

Sürücülerin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen özel idare ekipleri, karla kaplı yolları açarak mahsur kalan 40 kişiye ulaştı. Ekiplerin yolları açmasına rağmen buzlanma ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir taktıktan sonra vatandaşların araçları iteklemesiyle rampayı aşabildi. Varto'dan Üçsırt köyüne misafir olarak geldiklerini belirten ve yolda kalanlardan Ayhan Karataş, "2-3 saattir yoldayız. İş makinesi geldi bizim yolumuzu açıyor. Varto'dan buraya misafir geldim. Çok fazla kar yağdığı için dünden beri buradayız. Zincir takmamıza rağmen ilerleyemedik. Allah razı olsun iş makinesinin gelmesiyle gidiyoruz" diye konuştu.



5 saattir yolda olduklarını ve ekiplerin yolu açtığını ifade eden Burhan Yayalaz ise "Ekip geldi yolu açtı ama yol buzlu olduğu için bir türlü rampayı çıkamıyoruz. Kar ve tipi yolu kapattı. Ekiplerin yolu açmasına rağmen buz nedeni ile araba çıkmıyor" dedi. 

İl Özel İdaresi Operatör şefi Tolga Akaydın da vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini almaları üzerine bölgeye geldiklerini, vatandaşların kolay ulaşım sağlamaları için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:55
  1. Muş
  2. Çatak Rampası
  3. Karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
  4. Kurtarma operasyonu
  5. Karda mahsur kalanlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira
    1. KİT ve özelleştirilecek kuruluşların..
    2. Afrika ülkesinde OHAL ilan edildi
    3. Yalova'da sahte içki operasyonu: 4..
    4. BM'den Husilere "Yemen'e yardımların..
    5. Bursa'da 2 ayrı olayda çatıdan düşen 2..
    6. Ziraat Bankası, Bosna Hersek Futbol..
    7. Ankara'da yılbaşı öncesi gıda denetimi
    8. Altuğ Verdi'nin yerine atanan Nurettin..
    9. Bodrum'da 1 saatte 7 bin fidan dağıtıldı
    10. Manisa'da yılın son gününde havadan..
    11. Yüksekova'da kar kalınlığı yarım..
    12. YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan..
    13. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10..
    14. 13 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
    15. Taksim'de yılbaşı güvenlik önlemleri
    16. Ümraniye'de akü yüklü kamyonda yangın
    17. Rize Emniyet Müdürü Gökduman görevine..
    18. Sınırda askeri hareketlilik!..
    19. Minibüs kar küreme aracına çarptı, 10..
    20. Düzensiz göçmenleri "radar timi"..
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!